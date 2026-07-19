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Un futbolista de la selección palestina sub-17 muere tiroteado por colonos israelíes

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Jerusalén, 19 jul (EFE).- El futbolista Fadi Nassan (17 años), jugador del club local Al Mughayyir y de la selección palestina sub-17, falleció en las últimas horas tras sucumbir a sus heridas una semana después de ser tiroteado en el muslo por colonos israelíes en Cisjordania ocupada.

"Mientras el mundo se prepara para la final del Mundial de la FIFA, un joven futbolista palestino muere a causa de un disparo israelí", escribió el Gobierno palestino en su cuenta de X este domingo.

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Horas antes, la Federación Palestina de Fútbol había publicado que el juvenil Fadi Nassan se llegó a someter a una operación de amputación "en un intento por salvar su vida", pero que finalmente falleció "dejando atrás su sueño inacabado de ser futbolista".

Tras el asesinato de Nassan, el número de miembros de la comunidad deportiva palestina muertos por fuego israelí desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques de Hamás y milicias afines en Israel, asciende a 1.013 individuos, entre ellos 568 futbolistas, según la federación palestina.

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La agencia oficial de noticias palestina Wafa informó este sábado que, aparte de Nassan, otros dos residentes de Al Mughayyir fueron alcanzados por balas de goma disparadas por las fuerzas israelíes en una redada en dicha localidad, mientras que un niño de 10 años recibió un impacto en la cabeza con una granada aturdidora.

Además, hoy el Ejército israelí también detuvo a otros tres jóvenes palestinos en Al Mughayyir.

"Según fuentes locales, las fuerzas israelíes detuvieron a Alaa Abdul Hamid Abu Alia, Bahaa Yousef Al Nassan y Moayad Samih Al Nassan tras allanar y registrar sus domicilios", detalla Wafa.

Más de mil palestinos han muerto en Cisjordania durante redadas del Ejército israelí o en ataques de colonos desde octubre de 2023, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad palestino.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), solo en 2026 más de 3.200 palestinos fueron desplazados en la Cisjordania ocupada por ataques de colonos y demoliciones por falta de permisos de construcción que Israel no les concede; un promedio de 17 personas al día, el doble que en los tres años anteriores.

La organización defensora de los derechos humanos israelí B’Tselem denunció el pasado 29 de junio en un nuevo informe el asesinato de 54 niños y adolescentes a manos de colonos y militares israelíes en Cisjordania en 2025, que atribuye a una política de fuego "imprudente", cada vez más permisiva, del Ejército de Israel. EFE

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