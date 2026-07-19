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Reyes Maroto y Enma López se juegan este domingo la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Madrid

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La militancia socialista de la ciudad de Madrid está llamada este domingo a votar en las primarias del PSOE para elegir a su candidata a la Alcaldía de la capital en 2027, un proceso que enfrenta a la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista y secretaria general de PSOE Madrid Ciudad, Reyes Maroto, con su portavoz adjunta en Cibeles, Enma López.

La votación cerrará una campaña interna en la que se han medido dos dirigentes que hace tres años formaban parte del mismo equipo electoral. En 2023, Maroto aterrizó en la política municipal tras su paso por el Gobierno de España, mientras que López ejerció como su directora de campaña y número tres de la lista.

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Ahora, la militancia deberá elegir entre dos candidaturas que han tratado de presentarse como dos formas distintas de afrontar la próxima cita electoral. Maroto defiende la continuidad de un proyecto que asegura haber consolidado durante tres años y medio, mientras que López apela a la "ilusión", al "ya toca" y a la necesidad de dar "un paso más" para que el PSOE deje de ser tercera fuerza en la capital.

MAROTO: "NO EMPEZAR DE CERO CADA CUATRO AÑOS"

Reyes Maroto llega a la votación interna reivindicando la "palabra dada" en 2023, cuando se comprometió a quedarse en Madrid y a construir una alternativa al PP. "Mi sitio está en Madrid", ha repetido durante la campaña interna, en la que ha defendido que el PSOE no puede "empezar de cero cada cuatro años".

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La socialista ha basado su candidatura en tres ideas --"compromiso, constancia y confianza"-- y en el trabajo desarrollado en los barrios, las agrupaciones socialistas y el grupo municipal.

Maroto ha presentado sus 1.376 avales como muestra de la confianza de una militancia "comprometida" y "valiente". También ha estado arropada por el grueso del grupo municipal y por dirigentes como la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar.

En el debate de primarias celebrado esta semana, Maroto pidió a la militancia "ir con todo" y defendió un proyecto de equipo, con "raíces en los barrios", para gobernar Madrid en 2027. "Quiero ganar Madrid, quiero que gane el PSOE (...) y para eso os necesito. No os voy a defraudar, vamos con todo", trasladó.

LÓPEZ: "CIBELES NO ES IMPOSIBLE"

Por su parte, Enma López ha construido su campaña sobre la idea de que Cibeles "no es imposible" para los socialistas madrileños. La edil, que ha logrado reunir 1.028 avales durante su 'avalmaratón', ha apelado a la "ilusión", al "aire fresco" y al lema "Ya toca" para defender que el PSOE debe abrir una nueva etapa en la ciudad.

López ha desplegado una campaña más visual y digital, con carteles de tono generacional y referencias castizas, entre ellas el mensaje "A mí esa chulapa para Madrid me gusta". También ha insistido en que este domingo es "el día más importante", porque la militancia decidirá "el futuro de Madrid".

En el cara a cara celebrado esta semana, la edil llamó a no resignarse a que el PSOE siga siendo tercera fuerza en el Ayuntamiento. "Se han abierto las ventanas y ha entrado el aire fresco. Madrid lleva 37 años sin ser gobernada por los socialistas. Llevamos once años siendo tercera fuerza. Es el momento de que el PSOE ocupe el lugar que le corresponde", lanzó.

UN DEBATE SIN CHOQUE DIRECTO

El debate entre ambas candidatas, celebrado el jueves en el marco de las primarias, tuvo un tono deslucido y sin grandes choques directos. Maroto y López evitaron el enfrentamiento frontal y centraron sus intervenciones en presentar propuestas para la ciudad y su modelo de partido.

Maroto hizo de la vivienda "punta de lanza" de su proyecto y defendió "expulsar" a los 'Airbnb' de Madrid, poner tope a los alquileres con la Ley de Vivienda y blindar el suelo público para que no se venda "ni un metro cuadrado" y se destine a vivienda pública asequible.

También prometió un nuevo "bus de barrio" para mejorar la conexión de los distritos periféricos y se comprometió a revertir la estrategia de residuos del PP con un "plan de cierre" para la incineradora de Valdemingómez.

López planteó comunidades energéticas para abaratar la factura de la luz frente al calor extremo, residencias de estudiantes para liberar pisos actualmente destinados al alquiler por habitaciones, soluciones habitacionales para mayores que quieran seguir arraigados en sus barrios y medidas para aumentar la densidad y la altura de edificios existentes.

En movilidad, apostó por repensar la red de autobuses urbanos, mejorar las frecuencias en domingo, facilitar el uso de Bicimad y derribar el 'scalextric' de Puente de Vallecas. También propuso la gratuidad de los comedores escolares y patrullas policiales de proximidad.

UNA CAMPAÑA CON TENSIÓN INTERNA

La campaña ha estado marcada también por la tensión interna generada por el paso dado por López. Maroto ha defendido que cualquier militante tiene derecho a concurrir a unas primarias, pero ha reprochado a su rival las formas elegidas para anunciar su candidatura, días antes del Debate sobre el Estado de la Ciudad y en vísperas de un Comité Federal del PSOE.

La actual portavoz socialista ha llegado a hablar de "falta de lealtad" hacia ella, hacia el proyecto, hacia el PSOE e incluso hacia el secretario general socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También ha contrapuesto su "proyecto de equipo" al "proyecto individual" que, a su juicio, representa la candidatura de López.

López, por su parte, ha defendido que ahora toca dar "un paso más" con "la misma lealtad hacia el partido" y ha recordado su trayectoria municipal, sus 20 años de militancia socialista y sus ocho años como concejala en el Ayuntamiento de Madrid.

El resultado de este domingo decidirá si la militancia socialista ratifica la continuidad de Maroto como candidata a Cibeles o si abre una nueva etapa con López al frente. En ambos casos, la vencedora deberá recoser el partido tras las primarias y preparar al PSOE para disputar en 2027 la Alcaldía a José Luis Martínez-Almeida (PP) o, al menos, recuperar la hegemonía de la izquierda, en Más Madrid desde hace 11 años.

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EuropaPress

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