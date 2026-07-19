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PP pide la comparecencia de Marlaska por presuntas presiones a mandos de la Guardia Civil

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Madrid, 19 jul (EFE).- El grupo popular ha registrado la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ante la comisión de Interior del Congreso de los Diputados para que den explicaciones "por las presuntas presiones realizadas" a mandos del instituto armado.

En un comunicado difundido este domingo, el PP hace referencia a la publicación por parte del diario ABC de un supuesto boicot contra la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el acto del 2 de mayo de 2025.

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Según esta información, el jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora, denunció que el teniente general Luis del Castillo (Mando de Operaciones) le trasladó una presunta instrucción política, atribuida a la propia Mercedes González, para que la Guardia Civil no asistiera al acto institucional del Día de la Comunidad de Madrid de 2025.

Además de las peticiones de comparecencia, el PP también ha registrado una serie de preguntas parlamentarias para saber si el Ministerio del Interior o la Dirección General del cuerpo han abierto alguna investigación interna sobre estos hechos o si tenían conocimiento "de las presiones denunciadas".

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A criterio del PP, estas informaciones son "de una enorme gravedad" porque "apuntan a una utilización partidista de la cadena de mando de la Guardia Civil y a un intento de condicionar la representación institucional del instituto armado en función de intereses políticos".

Son "unos hechos incompatibles con la neutralidad que debe presidir la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que exigen explicaciones inmediatas por parte de los máximos responsables políticos", según el comunicado del PP. EFE

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