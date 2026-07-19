La historia de amor de Dani Olmo y la modelo Laura Abla: de portada de revista en Alemania a ser su mayor apoyo en el Mundial 2026

Así empezó la historia de amor entre el futbolista y la modelo. (Instagram @lauraabla)

El Mundial de 2026 no solo sitúa a los futbolistas en el centro de la escena deportiva, sino que también proyecta a sus parejas y familias al foco de la atención pública. Entre los nombres que generan expectativa está el de Dani Olmo, uno de los jugadores más destacados de la selección española. Su vida privada se ha convertido en tema de conversación tanto dentro como fuera del campo. Cada vez que España avanza en un torneo internacional, las miradas se amplifican no solo sobre los goles y jugadas, sino también sobre aquellos vínculos personales que acompañan y sostienen a los protagonistas.

En este contexto, resulta imposible pasar por alto el interés que despierta la relación de Dani Olmo con Laura Abla, una modelo e influencer nacida en Alemania. Su historia, tejida entre la discreción y el cariño compartido públicamente, ha captado la atención de seguidores y medios, especialmente desde que ambos decidieron dejarse ver juntos en redes sociales. La pareja representa un ejemplo de cómo se puede compatibilizar una vida bajo los flashes con la necesidad de preservar la intimidad y los momentos de apoyo genuino.

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Laura Abla, con una trayectoria consolidada en el mundo de la moda y las redes sociales, ha sabido construir una relación pública sin meterse en polémicas. El interés por la alemana no solo radica en su profesión, sino en cómo su relación se ha convertido en una de las más comentadas del fútbol europeo.

Cómo se conocieron y comenzaron su historia

La historia de amor entre Dani Olmo y Laura Abla se remonta a 2023, año en el que el futbolista español aún jugaba para el RB Leipzig de la Bundesliga alemana. El cruce entre ambos no fue fruto de grandes apariciones públicas ni de una exposición mediática planificada, sino de coincidencias propias de quienes comparten círculos en el deporte y la vida social en Alemania. A partir de ese momento, la relación se desarrolló de forma discreta, lejos de la prensa y de los focos, priorizando la privacidad por encima de la notoriedad.

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Durante los primeros meses, tanto Olmo como Abla evitaron difundir detalles de su vínculo. La pareja optó por no ofrecer declaraciones ni mostrar imágenes juntos en sus perfiles, una decisión que contrastaba con la tendencia habitual entre las figuras públicas del fútbol y el espectáculo. Solo con el paso del tiempo, y a medida que la relación se consolidaba, comenzaron a compartir algunas fotografías juntos en redes sociales, dejando ver la complicidad y el cariño mutuo sin perder el control sobre su exposición.

En ese periodo, Laura Abla ya contaba con una carrera en ascenso en el mundo de la moda. Había sido portada de revistas en Alemania y trabajaba como creadora de contenido para marcas publicitarias, lo que la mantenía en contacto con el ambiente mediático, aunque desde un lugar distinto al de los futbolistas. El encuentro entre ambos se dio en un momento de cambios personales para la modelo, que había cerrado una etapa previa tras un matrimonio terminado en 2022. Esta nueva relación representó para ambos el inicio de una etapa marcada por el equilibrio entre el crecimiento profesional y el apoyo mutuo.

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La presencia de Laura Abla en la vida de Dani Olmo

Desde el inicio, Laura Abla se transformó en un pilar en la vida de Dani Olmo. La modelo no solo ha acompañado al futbolista en los momentos más destacados de su carrera, sino que también ha estado presente en las tribunas durante las principales competencias internacionales, como la Eurocopa y el actual Mundial 2026. Su presencia en los estadios, alentando desde la grada, se ha convertido en una imagen habitual para quienes siguen el recorrido del jugador de la selección española.

Laura Abla junto a su novio, Dani Olmo. (Instagram @lauaraabla)

La cuenta de Instagram de Laura Abla, donde supera los 448.000 seguidores, refleja ese delicado equilibrio entre lo público y lo privado. Allí comparte contenido relacionado con sus proyectos profesionales en la moda y el bienestar, pero también deja espacio para imágenes junto a Dani Olmo, siempre manteniendo una línea discreta. La pareja evita convertir su historia de amor en el centro de su exposición, optando por mostrar solo fragmentos elegidos de su vida juntos.

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El vínculo entre Olmo y Abla se ha fortalecido en medio de la presión que implica la alta competencia deportiva y el interés de los medios. Esta relación, que comenzó bajo perfil y con el objetivo de resguardar la intimidad, se consolidó con el tiempo hasta convertirse en una de las más seguidas del fútbol español. El acompañamiento de Laura Abla en los desafíos deportivos de Dani Olmo y su papel como apoyo constante han generado admiración entre los seguidores, que ven en ellos una pareja capaz de sostenerse lejos del escándalo y la sobreexposición.