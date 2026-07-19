Pablo Vázquez, campeón de Europa sub-18 de 2.000 obstáculos

Redacción deportes, 19 jul (EFE).- El atleta gallego Pablo Vázquez logró este domingo la medalla de oro de los 2.000 metros obstáculos en los Campeonatos de Europa sub-18 que se disputan en Rieti (Italia).
Vázquez, de 17 años, se impuso en la final con un crono de 5:49.03, por delante del suizo Jonas Beutler (5:49.51), segundo, y el turco Abdulsamet Duman (5:50.07), tercero.
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Por tercer Europeo sub-18 consecutivo el campeón de los 2.000 obstáculos es español tras las victorias de Sergio del Barrio en 2022 y Bakr el Asri en 2024. EFE
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