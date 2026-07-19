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Ordenan la evacuación de otras cuatro localidades en la zona del incendio de Guadalajara

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Toledo, 19 jul (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ordenado la evacuación de otras cuatro localidades de la Sierra Norte de Guadalajara para poder actuar contra el incendio que se declaró el pasado jueves, que sigue sin control y ha afectado ya a 13.000 hectáreas y ha hecho necesario desplazar a unas 800 personas.

Se trata de las localidades de Prádena de Atienza, Robledo, Aldeanueva y Naharros, a cuya población se ha ordenado la evacuación con el fin de facilitar las labores de contención del incendio, ha indicado en un vídeo remitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible la titular del departamento, Mercedes Gómez.

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La consejera ha explicado que la evacuación de estas cuatro poblaciones (con las que ascienden a 21 las poblaciones que ya han sido evacuadas o están en fase de evacuación, con más de 800 personas desplazadas) tiene como finalidad facilitar el establecimiento de líneas de defensa y de contención de las llamas, que durante la pasada noche han avanzado 14 kilómetros, de forma que la superficie afectada asciende a 13.000 hectáreas.

Gómez ha explicado que se procediendo a hacer cortafuegos de contención intentando dirigir el fuego; "y no que el fuego sea el que nos dirija a nosotros", ha precisado, y establecer líneas de densa que posibiliten la extinción, y para ello ha sido necesario evacuar a más poblaciones.

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Además, se está procediendo a la suspensión de determinadas actividades que se desarrollan en el entorno de la zona incendiada o en las cercanías, así como en áreas más alejadas del incendio pero que están siendo afectadas por el humo y la ceniza, como es el caso de varios campamentos juveniles.

En este sentido, Gómez ha indicado que se están dando instrucciones para que se suspendan estos campamentos, así como que se pare cautelarmente la actividad de una mina de sílice que hay en Naharros.

En cuanto al dispositivo de extinción, Gómez ha informado que este sábado estuvieron trabajando sobre el terreno unos 500 efectivos del plan de incendios de Castilla-La Mancha (Infocam), de la UME, del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), de la Comunidad de Madrid y de la Diputación de Guadalajara-

Entre los medios que estaban en el dispositivo había 25 medios aéreos que estaban operando de forma simultánea, lo que es muy difícil de gestionar, ha apuntado Gómez, que ha comentado también que se están incremento el 30 por ciento de las plantillas, debido a la dimensión que ha cobrado el incendio.

Sus dimensiones hacen necesario consolidar incluso la zona ya quemada, porque todavía puede haber posibles reproducciones, por lo que se necesitan más contingentes para poder actuar en la defensa de las zonas por las que ya han pasado las llamas, así como la defensa de las casas de todas las localidades desalojadas, ha comentado la consejera de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, ha agradecido el trabajo de los bomberos de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y de la Diputación de Guadalajara, que están ayudando a contener el fuego para que no entre en las localidades desalojadas, que es uno de los objetivos que se han fijado desde que se inició el incendio el jueves en La Mierla.

Pero también hay que seguir trabajando en intentar controlar la cabeza del incendio, que sigue avanzando a través del monte, por lo que en estos momentos se están dimensionando todos los dispositivos que están operando en la zona. EFE

(foto) (vídeo)

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