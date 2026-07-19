Móra d'Ebre convierte en escultura la icónica imagen de un miliciano de la Guerra Civil

Gemma Bastida

Barcelona, 19 jul (EFE).- El fotoperiodista de origen alemán Hans Gutmann, más conocido como Juan Guzmán, retrató en 1938 a un miliciano junto al río Ebro en Móra d'Ebre (Tarragona), municipio que ahora ha convertido esta imagen del archivo gráfico de la agencia EFE en una escultura a tamaño real para conmemorar el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil.

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Guzmán (Colonia, 1911 - Ciudad de México, 1982) fue uno de los grandes cronistas visuales de la Guerra Civil española, aunque destacan también sus trabajos en México, adonde llegó en 1939, como los retratos que realizó de los pintores Frida Kahlo y Diego Rivera.

Ante el avance del nazismo en Alemania, Guzmán se mudó primero a Francia y después a Italia, Grecia y España, donde al inicio de la contienda se integró en el bando republicano.

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Suyas son algunas de las fotografías más icónicas de la Guerra Civil, como la de Marina Ginestà, la joven miliciana republicana que, con un rifle a la espalda, posó desafiante para él en la terraza del Hotel Colón de Barcelona, convirtiéndose en símbolo de la resistencia.

Sin embargo, fue la fotografía de otro miliciano la que llamó la atención de Jordi Fornós, actual concejal de Memoria Histórica y Cultura Popular del Ayuntamiento de Móra d'Ebre. La vio por primera vez "hace cuatro o cinco años" en una exposición y pasado un tiempo se volvió a topar con ella.

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En la imagen, que pertenece al fondo de EFE, aparece un combatiente con un fusil en el hombro izquierdo observando desde lo alto un puente flotante construido por los pontoneros del Ebro, los encargados de levantar estas estructuras, ya sea con maderas o pontonas, para permitir el transporte de alimentos, vehículos, armas o personal de una orilla a otra del río.

La labor de estos hombres fue de vital importancia durante la guerra, ya que la aviación franquista destruyó gran parte de los puentes de piedra del Ebro, dificultando las comunicaciones del bando republicano.

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El protagonista de esta imagen aparece de espaldas, por lo que nunca pudo conocerse su identidad. No obstante, varios expertos e historiadores analizaron la fotografía y determinaron el lugar exacto en el que se tomó. También cómo se hizo.

"Guzmán tomó la foto sentado en la puerta de un hospital de sangre que había junto al río", explica a EFE el regidor, que tuvo la idea de convertir esta imagen en una escultura a tamaño real para conmemorar los 90 años del inicio de la Guerra Civil (el golpe de Estado de Francisco Franco se produjo el 18 de julio de 1936) y el 88 aniversario de la Batalla del Ebro, la más larga y una de las más sangrientas de todo el conflicto.

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Un proceso minucioso

Según Jordi Fornós, el proceso de creación de la escultura ha llevado más de un año de trabajo.

A partir de la fotografía, el Ayuntamiento de Móra d'Ebre y la fundición artística Fundesti de Valls (Tarragona) realizaron un modelaje en 3D de un hombre de estatura y corpulencia similar al miliciano de la foto.

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Para garantizar la fidelidad y el rigor histórico, al modelo se le vistió con ropa idéntica a la que llevaba el combatiente y con armamento de la época, todo procedente de varios centros de interpretación de la zona.

Con el molde hecho en la misma posición que el soldado, el siguiente paso fue dar forma a la pieza de bronce, que mide 1,75 metros de altura y pesa unos 250 kilos.

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"Ha estado minuciosamente trabajada por escultores para mantener la máxima fidelidad con la imagen de Guzmán", recalcan desde el consistorio.

La escultura, que ya está finalizada, se inaugurará el próximo sábado, 25 de julio, y estará situada a escasos veinte metros de donde se tomó la fotografía, en el actual paseo del Ebro. El Ayuntamiento también colocará una placa conmemorativa que hace alusión a la lucha por la libertad, la paz y la convivencia.

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El soldado del río volverá de esta manera a vigilar la pontona de Móra d'Ebre. EFE

(Foto) (Vídeo)