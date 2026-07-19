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Luxemburgués Rodesch y argentino Ficovich, máximas figuras en la 40ª edición de El Espinar

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Segovia, 19 jul (EFE).- El luxemburgués Chris Rodesch, número 173 de la clasificación ATP, y el argentino Juan Pablo Ficovich (197 del mundo) serán las principales figuras del Open Castilla y León Villa de El Espinar (Segovia), cuya cuadragésima edición se disputará del 20 al 26 de julio.

El Open, que en esta edición será un ATP Challenger 75, alcanza cuatro décadas de historia bajo el lema '40 años de tenis', con el que pretende reivindicar la continuidad de una cita convertida en una referencia del calendario internacional y en la que, un año más, el pulso entre el tenis español y el francés será su mayor seña de identidad.

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El principal favorito será Rodesch, de 24 años y número 173 del ranking ATP, que debutará en El Espinar tras firmar un brillante inicio de temporada con dos títulos Challenger consecutivos en Oeiras (Portugal). Jugador de Copa Davis, llegó a ocupar el puesto 137 del mundo el pasado marzo.

Junto a él figura el argentino Ficovich, actual número 197 del mundo, que regresa al torneo tras alcanzar los cuartos de final en 2023. El sudamericano acumula tres títulos Challenger y otras siete finales, consolidado como uno de los jugadores más regulares del circuito.

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La representación británica volverá a estar encabezada por Félix Gill, de 24 años y puesto 220 ATP, que este año disputó la fase final de Wimbledon.

En el apartado francés destaca Hugo Grenier, campeón del torneo en 2022 y uno de los jugadores más identificados con la competición, ya que afrontará su sexta participación. El actual número 223 del mundo, que llegó a situarse entre los cien mejores del ranking ATP, encarna la histórica rivalidad deportiva entre Francia y España por el protagonismo en el palmarés del torneo.

El primer español en la lista es el madrileño Alejandro Moro Cañas, número 233 del mundo, que disputará su cuarta edición del Open segoviano. El madrileño, vencedor de un Challenger y tres torneos ITF, busca acercarse al grupo de los cien mejores tenistas del circuito.

La presencia española se completa, entre otros aspirantes al cuadro final, con Iván Marrero, Alejo Sánchez, Sergio Callejón, John Echevarría, Mario González e Izan Almazán, además de habituales del circuito Challenger como Adriá Soriano, Akira Santillán, Michael Geerts, Ivan Ghakov e Ilya Ivashka.

Los encuentros volverán a disputarse en el Complejo Deportivo Municipal Pedro Muñoz, en la Estación de El Espinar, un enclave singular que distingue al torneo como el único ATP Challenger del mundo que se celebra en una Reserva de la Biosfera. EFE

jmm/mr/cmm

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