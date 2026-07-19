Las líderes de Hondarribia suman en Portugalete su quinta bandera

Bilbao, 19 jul (EFE).- La embarcación de Hondarribia, líder de la Liga ETE, ha sumado su quinta victoria de la temporada en la XLIV Bandera Noble Villa de Portugalete, la prueba que marca el ecuador de la segunda división femenina de traineras.

La 'Ama Guadalupekoa" ha superado en tres segundos a la 'Enbata' de Zarautz, la única tripulación que ha sido capaz de responder al dominio de Onyarbi, y en doce segundos a la 'Bizkaitarra' de Kaiku. Deusto, Isuntza, Ondarroa, Hernani y Portugalete han completado, en ese orden, la clasificación de la prueba.

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Una vez disputadas siete de las catorce regatas puntuables la Liga ETE está liderada por Hondarribia, con 54 puntos, seguida de Zarautz (51), Kaiku (42), Deusto (31), Ondarroa (27), Isuntza (21), Hernani (19) y Portugalete (7). EFE

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