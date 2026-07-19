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España conquista casi todos los premios del Mundial: mejor jugador joven, mejor portero y MVP del torneo

La Roja ha arrasado en todos los aspectos del torneo

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - Medallas
Jugadores españoles premiados. (David Ramos/Getty Images/AFP )

España ha conseguido conquistar el Mundial después de un torneo impecable. Con tan solo un gol encajado, La Roja ha sido una apisonadora durante todo el campeonato. Tan solo empató contra Cabo Verde, en un partido en el que dominó pero no consiguió ver portería.

Después de este resultado, la selección española consiguió la victoria en el resto de encuentros. Esta superioridad se ha visto reflejada en todos los partidos, pero especialmente en la final contra Argentina. A pesar de que el partido se alargó hasta la prórroga, la Albiceleste no consiguió disparar a puerta, mientras que España lo hizo doce veces.

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Su superioridad se ha materializado en los premios del Mundial. Cubarsí ha levantado el premio al mejor jugador joven, Unai Simón ha sido premiado como el mejor portero del torneo y Rodri ha sido el mejor jugador (MVP).

La solidez defensiva de España

La seguridad mostrada durante todo el campeonato ha tenido su origen en una línea defensiva que apenas ha concedido ocasiones y que ha sido clave para levantar el título. La Roja solo ha encajado un gol en todo el Mundial, un registro que refleja la solidez del bloque diseñado por Luis de la Fuente.

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Unai Simón ha vuelto a demostrar por qué es uno de los mejores porteros del mundo. Sus intervenciones en los momentos decisivos han transmitido tranquilidad a una zaga que ha mantenido prácticamente la misma estructura durante todo el torneo.

Por delante del guardameta, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte se consolidaron como la pareja de centrales titular, mientras que Marc Cucurella se adueñó del lateral izquierdo desde el primer encuentro.

La única modificación llegó en el costado derecho. Pedro Porro fue ganándose la confianza del seleccionador con el paso de los partidos hasta hacerse con un puesto en el once inicial durante la fase de grupos. Su profundidad en ataque y su intensidad en defensa terminaron por convertirle en una pieza imprescindible en el esquema de Luis de la Fuente.

España levantando el trofeo. (REUTERS/Dylan Martinez)
España levantando el trofeo. (REUTERS/Dylan Martinez)

La importancia de Rodri en el juego de España

Rodri volvió a ser el eje del equipo, imponiendo el ritmo del juego y ofreciendo un equilibrio constante tanto con balón como sin él. Su capacidad para recuperar, corregir y dar continuidad a la posesión fue determinante en los partidos de mayor exigencia del campeonato.

El centrocampista del Manchester City firmó actuaciones sobresalientes en las eliminatorias decisivas. Ante Bélgica, en cuartos de final, fue el futbolista que sostuvo al equipo en los momentos de mayor presión.

Frente a Francia, en semifinales, volvió a dominar el centro del campo y anuló gran parte del potencial ofensivo rival; y en la final contra Argentina ofreció una nueva exhibición de control, permitiendo que España monopolizara la posesión y apenas concediera ocasiones.

Su influencia a lo largo del torneo le valió el premio al mejor jugador del Mundial, un reconocimiento a un futbolista que volvió a demostrar que el éxito de La Roja comienza por el equilibrio que aporta desde la medular.

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