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Francia homenajea a Deschamps, a pesar de "la espectacular derrota", y ya piensa en Zidane

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París, 19 jul (EFE).- La prensa francesa rindió este domingo un último homenaje a Didier Deschamps, quien se despidió el sábado de 14 años como seleccionador de Francia con "una espectacular derrota" por el tercer y cuarto puesto del Mundial ante Inglaterra (4-6).

Los medios franceses también empezaron a proyectarse en el que probablemente será el sucesor del campeón del mundo de 1998 (como jugador) y de 2018 (como seleccionador): Zinedine Zidane.

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"Furia Total", tituló L'Équipe, mientras Le Monde habla de "una derrota espectacular".

Le Figaro resume el extraño partido como "la vergüenza y luego la rebelión" (Francia se fue al descanso con un 0-4 en contra), mientras que Le Parisien prefiere mirar al futuro con esperada nominación de Zidane, que podría debutar el 25 de septiembre en partido de Liga de Naciones ante Turquía.

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Los homenajes de Deschamps llegaron también de lo más alto del Estado. El presidente francés, Emmanuel Macron, dejó, antes del comienzo del encuentro ante Inglaterra, un mensaje acompañado de un vídeo para rendir tributo al técnico.

"Esta noche se cierra una página de la historia del fútbol francés. Gracias, Didier Deschamps, por las victorias legendarias, las emociones fuertes, por haber liderado durante años a nuestros Bleus y por hacer vibrar a Francia. Catorce años: la generación Deschamps", dijo Macron en X.

El que fue hasta el sábado el capitán de Deschamps, Kylian Mbappé, colgó también antes del encuentro un emotivo mensaje, en el que lamentó no haber podido dar un mejor epílogo al entrenador.

"La gente no siempre ha sabido apreciar tu grandeza, pero el tiempo y la historia se encargarán de ello...", indicó en X el delantero del Real Madrid, convertido con su doblete del sábado en el máximo goleador histórico de los Mundiales (22).

Deschamps llegó al banquillo en 2012, cuando 'Les Bleus' estaban inmersos en una crisis de resultados, y consiguió revertir la situación hasta conquistar el Mundial en 2018 y la Liga de Naciones en 2021.

Además, alcanzó la final de la Eurocopa en 2016 y del Mundial en 2022. EFE

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