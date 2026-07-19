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El Senado gastará más de 32.000 euros en arreglar unas humedades en la tribuna de público del Hemiciclo

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La Mesa del Senado ha dado luz verde recientemente a las obras para restaurar la zona afectada por una filtración de humedades en la tribuna de público del Hemiciclo, con un contrato que ascenderá a los 32.016,60 euros.

Así consta en el acta de una reunión reciente de la Mesa del Senado, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se adjudica el contrato menor de obras complementarias a la empresa Arte Madera Laimar S.L. para arreglar estas humedades.

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El gasto se financiará con cargo al presupuesto vigente de la Cámara Alta, prorrogado del ejercicio 2023. Los miembros del PP en la Mesa del Senado, que son mayoría, han votado a favor, mientras que los tres socialistas han optado por abstenerse.

La última reforma que se acometió en el Hemiciclo del Senado fue hace unos meses para los servicios de mantenimiento del sistema de conferencias y votación y del equipo complementario de esta sala de la Cámara Alta, por un valor aproximado de más de 110.000 euros.

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En cualquier caso, el Senado realiza habitualmente mantenimiento y diferentes obras en el Hemiciclo y en otras dependencias de la institución. Y es que dedica un apartado en su presupuesto para estos contratos de obras.

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