El PP pide elecciones generales "cuanto antes" para no estar "al albur de dictadorzuelos"

Madrid, 19 jul (EFE).- El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha pedido elecciones generales lo antes posible para que los españoles "no estemos al albur de estos dictadorzuelos", en referencia a un Gobierno presidido por Pedro Sánchez y apoyado por partidos independentistas "que intentan separar a los españoles".

En declaraciones a los medios tras visitar en Madrid el nuevo barrio Mahou-Calderón ubicado en los terrenos de la histórica fábrica de cervezas y el antiguo estadio del Atlético , Jaime de los Santos ha arremetido contra la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, imputada en el caso Leire; contra el exministro José Luis Ábalos, condenado a 24 años de cárcel, y se ha referido a la investigación judicial sobre las actividades profesionales de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

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El diputado popular ha acusado al Ejecutivo de estar "asolado por la corrupción" e intentar "erosionar" el Estado de Derecho y ha incidido en que "estamos hablando de personas con una catadura moral ínfima, que son quienes nos gobiernan o quienes alrededor del gobierno se están aprovechando".

"Es el momento de que den la palabra a los ciudadanos y a las ciudadanas, es el momento de que convoquen elecciones, es el momento de que Alberto Núñez Feijóo vaya a la Moncloa para recuperar nuestras instituciones, para volver a respetar al poder judicial y para que en el Consejo de Ministros se sienten hombres y mujeres, responsables", ha recalcado.

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De los Santos ha pedido la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, no solo por su presunta implicación en el caso Leire sino también por considerar que ha obstaculizado el acto institucional del 2 de mayo de 2025 en Madrid.

"Es imperdonable y repugnante. Mercedes González debería pedir perdón, debería dejar su puesto y debería recordar que fue precisamente el 2 de mayo cuando el pueblo de Madrid dijo basta ya", ha puntualizado.

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También ha valorado la decisión del juez Peinado de que Begoña Gómez vaya a ser juzgada por un jurado popular para "que dictamine si es o no una delincuente" y ha dicho que ser la esposa de Sánchez "no te convierte en nada, pero mucho menos en alguien que se aprovecha de lo que significa vivir en la Moncloa para saquearlo todo, para conseguir una cátedra que no merecía".

"Basta de intentar dinamitar todo, sobre todo la convivencia, porque si hay algo peor que robar es intentar separarnos a los españoles", ha reiterado mientras el vicesecretario de Acción Política del PP de la Comunidad de Madrid, Jesús Moreno, también ha urgido a que la directora general de la Guardia Civil sea cesada y "no esté ni un día más" por el respeto a esta institución.

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Por otra parte, ante la final del Mundial de fútbol que enfrenta esta noche a España contra Argentina, De los Santos ha criticado que el presidente del Gobierno diga "que gane el mejor" y no "que gane España": "Nos demuestra hasta qué punto es, aparte de quien abraza a los corruptos, un melifluo insoportable". EFE

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