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El juez del 'caso Plus Ultra' interroga este martes al empresario socio de Zapatero como investigado

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El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, interrogará este martes como investigado al empresario Julio Martínez Martínez, amigo y socio del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Martínez Martínez es dueño de Análisis Relevante, una de las empresas investigadas en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero y su entorno.

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Todo ello en el marco de la investigación abierta sobre presuntas irregularidades con el uso del rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa a Zapatero como líder de una presunta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, por lo que lo imputó.

El magistrado también investiga al exlíder socialista por presuntos delitos fiscal y de contrabando por las joyas que le fueron intervenidas por la Policía Nacional en su despacho, cuya tasación preliminar arrojó un valor de 1,3 millones de euros.

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RECEPTOR Y EJECUTOR DE LAS INSTRUCCIONES DE ZAPATERO

En el auto en el que imputó a Zapatero, el juez Calama situaba a Martínez Martínez como interlocutor habitual de los clientes de la presunta red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

Calama subrayó que Análisis Relevante pagó un total de 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a la sociedad What The Fav, esta última de las hijas del expresidente, por unos trabajos que, según el magistrado, habrían sido ficticios y ocultarían, en el fondo, una contraprestación económica por su influencia para la concesión del rescate económico a la aerolínea.

Durante su declaración como imputado, Zapatero reconoció haber recibido pagos de la sociedad de Martínez Martínez a cambio de la realización de trabajos de consultoría y negó que el empresario fuera su "testaferro" ni su "asistente". "Eso es radicalmente falso", resolvió el exdirigente socialista.

De igual forma, aseguró que la sociedad de sus hijas realizó trabajos de 'marketing' para la empresa de Martínez Martínez, enmarcando ahí los pagos que realizó Análisis Relevante y defendiendo que What The Fav no era instrumental, sino que realmente tenía actividad.

PAGOS ANUALES DE 90.000 EUROS

Zapatero reconoció al magistrado que fue él quien le propuso a su socio que sus hijas podían "prestar una colaboración formal con Análisis Relevante" con su agencia digital de comunicación.

El expresidente destacó que conoció a Martínez Martínez, con quien ha mantenido "una buena amistad", en 2011, y que en el año 2020 comenzó "una relación profesional" con él y su empresa Análisis Relevante realizando labores de "consultor principal".

Asimismo, indicó que no firmó ningún contrato con dicha consultora, sino que era "un acuerdo, dada la confianza" que tenía con Martínez Martínez, a lo que el juez le replicó que eso no era "normal": "Obviamente es mi opinión, y normalmente también la de Hacienda", subrayó Calama. El acuerdo incluía un pago anual de 90.000 euros, dijo Zapatero.

Según el juez, hubo una comida entre el empresario y Tomás Guerrero, a quien el expresidente calificó como "un compañero del PSOE". Para la celebración de esa cita "intervino" el entorno del presidente: primero su secretaria, Gertrudis Alcázar, que se encargó de "avisar" a Martínez Martínez, y luego un escolta del exdirigente socialista, que fue quien hizo la reserva.

El magistrado vincula esta comida con la creación de una empresa 'offshore' en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por orden, supuestamente, del expresidente Zapatero, a través de la cual habría canalizado el cobro de presuntas comisiones ilegales por su supuesta mediación en el rescate de Plus Ultra. Al respecto, el exlíder socialista dijo que nunca habló con nadie sobre la creación de ninguna sociedad 'offshore'.

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EuropaPress

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