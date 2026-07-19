El Casademont ficha al especialista en triples Justin Jaworski

Zaragoza, 19 jul (EFE).- El Casademont Zaragoza ha contratado por una temporada al escolta norteamericano Justin Jaworski (1,90 metros, 27 años), un especialista en el lanzamiento de larga distancia avalado por un 43,1 % de acierto desde el perímetro en la Copa Europea de la FIBA, según informó este domingo el club.

El nuevo fichaje de la entidad rojilla también alcanza un 37,3 % de acierto en los tiros de tres en la Liga Endesa con el Surne Bilbao Basket, donde igualó el récord histórico del club con ocho triples anotados en un solo partido en el Roig Arena.

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En Italia se proclamó campeón de Copa en 2024 con el Napoli Basket ante el Olimpia Milano y, recientemente, levantó el título de la Copa Europea de la FIBA con el Surne Bilbao Basket.

El escolta también fue máximo anotador de la Bundesliga tras promediar 19,5 puntos por encuentro, mientras que en la pasada temporada fue el máximo anotador de la jornada 23 con 36 puntos en la pista del MoraBanc Andorra y en la 32, frente a Valencia, tras una sumar 32 puntos (8/11 en triples). EFE

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