El aumento del calor activa avisos en zonas de 10 comunidades, además de Ceuta y Melilla

Madrid, 19 jul (EFE).- El mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) marca este domingo en naranja la Cuenca del Genil, en Andalucía, por peligro importante de temperaturas máximas de 40 grados, y en amarillo puntos de otras nueve comunidades autónomas, también por calor.

Estos están en Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. En estas tres últimas también hay zonas en alerta amarilla por peligro bajo de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

PUBLICIDAD

Las ciudades de Ceuta y Melilla están asimismo en amarillo por altas temperaturas (36 grados).

La mayoría del mapa de avisos de la Aemet se activará a partir de las 13:00 horas.

En Andalucía, además de la zona en naranja en Granada, aparecen en amarillo (de menor intensidad) otros puntos también por altas temperaturas. Es el caso de Grazalema (Cádiz), Cazorla y Segura (Jaén) o Ronda (Málaga), donde los termómetros se prevé que lleguen a los 39 grados.

PUBLICIDAD

En Aragón, al igual que el sábado, las tres provincias están aviso amarillo. Los registros de más calor se esperan en el sur de Huesca (38 grados).

Islas Baleares vuele a repetir en el mapa de la Aemet, con máximas de 38 grados en el interior y sur de Mallorca y de 36 en Sierra Tramontana, Ibiza y Formentera, al igual que Castilla-La Mancha, también con 38 grados en La Mancha albaceteña, La Mancha de Ciudad Real, Hellín o Almansa.

PUBLICIDAD

Las zonas de Cataluña en amarillo son el Ampurdán y el Pirineo de Girona y Pirineo y depresión central de Lleida -en esta última se esperan 38 grados-. Las de la Comunidad de Madrid son la sierra, el área metropolitana, Henares, sur, Vegas y oeste.

En la sierra madrileña se prevén 34 grados, mientras que en el resto de zonas 36.

En Murcia también hay zonas que estarán a 39 grados, como Vega del Segura, Lorca o Águilas. La Comunidad Valenciana también aparece en amarillo, en concreto el interior norte y sur de Valencia, con máximas entre 36-38 grados.

PUBLICIDAD

En la Comunidad Foral de Navarra los avisos están en el Pirineo (34 grados) y Ribera del Ebro (37 grados) y en La Rioja también en Ribera del Ebro (36 grados).

Las altas temperaturas de este domingo, que han ido aumentando progresivamente en los últimos días, suponen una previa de la tercera ola de calor del verano, que confirmó ayer la Aemet.

PUBLICIDAD

Esta se activará en principio el martes y durará al menos hasta el jueves 23 de julio. El ámbito geográfico es el tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca.

Las temperaturas podrán alcanzar valores extremos, superando incluso puntualmente los 44 o 45 grados el miércoles y jueves, según la Aemet, que recuerda que el peligro de incendios será (hoy también) muy alto o extremo en buena parte del país.

PUBLICIDAD

Los avisos amarillos por tormentas aparecen en puntos de Albacete, el altiplano y noroeste de Murcia e interior y litoral de Castellón y Valencia.

Estas podrían ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y, localmente, granizo.

Además, en Islas Baleares, en concreto en Menorca, hay un aviso en amarillo (peligro bajo) por rissagas, oscilaciones del nivel del mar por causas meteorológicas; esta vez la previsión es de 0,8 metros. EFE

PUBLICIDAD