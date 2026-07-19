Espana agencias

El Athletic incrementará la intensidad de sus test en la tercera semana de trabajo

Guardar
Google icon

Bilbao, 19 jul (EFE).- El Athletic Club comenzará el lunes la tercera semana de pretemporada en la que tiene programados dos nuevos amistosos, frente al Sestao River y el Eibar, en los que aumentará el nivel de exigencia para el equipo dirigido por Edin Terzic.

Tras solventar con comodidad los dos primeros test frente a sendos rivales de Tercera RFEF, el Derio (0-3) y el Leioa (0-11), los futbolistas se medirán el miércoles en Las Llanas (19.30 horas) al histórico equipo verdinegro, de Segunda RFEF, y el sábado en Zamudio (19.00 horas) al conjunto armero, de LaLiga Hypermotion (Segunda).

PUBLICIDAD

Dos nuevos partidos que servirán a los futbolistas de Terzic para seguir acumulando kilómetros en las piernas y para plasmar sobre el césped frente a contrarios de mayor enjundia las nuevas ideas que trata de implantar el entrenador alemán cada día en Lezama.

En sus valoraciones el técnico de Menden se ha mostrado satisfecho de la evolución de su equipo en unos amistosos de los que no se pueden extraer demasiadas conclusiones, pero que sí han dejado buenas sensaciones a nivel individual de jugadores como Robert Navarro, autor de dos goles en cada partido, o de un Álvaro Djaló muy activo en ataque.

PUBLICIDAD

Lo peor de las dos semanas de trabajo están siendo los problemas físicos que mantienen fuera del equipo a cuatro jugadores. Esta semana Dani Vivian y Maroan Sannadi, aquejados de respectivas lesiones muscular y de rodilla, se han sumado a la lista de bajas de la que ya formaban parte desde los primeros días de preparación Andoni Gorosabel y Nico Serrano, ambos por cuestiones musculares.

El plan de trabajo de la tercera semana de trabajo del Athletic, además de los amistosos frente a Sestao River y Eibar, contempla cuatro entrenamientos -lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 10.30 horas- antes de disfrutar el próximo domingo de jornada de descanso. EFE

ibn/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Desde principios de 2026, el fuego ha arrasado más de 62.000 hectáreas de superficie forestal en nuestro país

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Cuando la soledad y el edadismo parecen insuperables, el apoyo social actúa de salvavidas: “Aunque siga teniendo problemas, me ayuda mucho charlar con alguien”

A sus 89 años, Rosa afronta la pérdida, la discriminación y el aislamiento, pero ha encontrado en la compañía de una voluntaria y en la comunidad un espacio de apoyo ha vuelto a sentirse acompañada

Cuando la soledad y el edadismo parecen insuperables, el apoyo social actúa de salvavidas: “Aunque siga teniendo problemas, me ayuda mucho charlar con alguien”

La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

Su disciplina y constancia han sido claves para llegar a esta etapa vital en plena forma, combinando la maternidad y la carrera profesional

La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

La resolución da la razón a la madre, que recurrió después de que un juzgado rechazara inicialmente la demanda por falta de competencia, y obliga al padre a abonar una pensión de alimentos de 400 euros

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

Málaga, Alicante y Valencia rozan ya los 1.950 euros, mientras Mallorca supera los 3.000 euros

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Una niña vive en Chile con su madre, su padre en España y no le pasaba una pensión de alimentos: la Justicia aplica el derecho europeo para obligarle a pagarla

Feijóo promete revisar las regularizaciones y endurecer el acceso a la nacionalidad si gobierna: “La política migratoria de Sánchez va en contra del derecho europeo”

Emiliano García-Page lamenta que el PSOE “ya no es el que conocían los ciudadanos”: “El proyecto de Sánchez es Pedro”

Pedro Sánchez, del Mundial a África: este lunes aterriza en Argelia con el gas en el centro de la visita y el tabú del Sáhara Occidental sobrevolando el encuentro

España lidera el ejercicio militar de la OTAN que protege el Atlántico Norte con cinco buques de la Armada y 3.000 militares de la alianza

ECONOMÍA

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

Una semana de vacaciones en familia ya cuesta alrededor de 2.000 euros incluso en los destinos más baratos de España

La ley permite al inquilino quedarse hasta cinco años en la vivienda aunque su contrato de alquiler sea solo de uno

Del campo argentino a la mesa española: el viaje de 10.000 kilómetros de un chuletón de carne argentina tras el acuerdo UE-Mercosur

Los fondos de inversión arrasan en rentabilidad a los depósitos: dan 2.100 euros más por 10.000 € invertidos durante diez años

La medida que ha aprobado París para combatir su crisis de vivienda: impuestos de hasta el 60% sobre los pisos vacíos

DEPORTES

La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

La rutina de Elsa Pataky a los 50 años: los 5 ejercicios imprescindibles de la actriz para mantenerse más fuerte y activa que nunca

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Horario, alineación y última hora de ‘La Roja’ en Nueva York antes del partido

Oyarzabal, el rey de las finales con la selección española: ha participado en tres y ha metido gol en todas

España y Argentina se citan con la historia: La Roja busca la segunda estrella ante una albiceleste que quiere prolongar su reinado

Luis de la Fuente y Lionel Scaloni: aprendiz y maestro se dan cita en la final del Mundial 2026