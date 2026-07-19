El Athletic incrementará la intensidad de sus test en la tercera semana de trabajo

Bilbao, 19 jul (EFE).- El Athletic Club comenzará el lunes la tercera semana de pretemporada en la que tiene programados dos nuevos amistosos, frente al Sestao River y el Eibar, en los que aumentará el nivel de exigencia para el equipo dirigido por Edin Terzic.

Tras solventar con comodidad los dos primeros test frente a sendos rivales de Tercera RFEF, el Derio (0-3) y el Leioa (0-11), los futbolistas se medirán el miércoles en Las Llanas (19.30 horas) al histórico equipo verdinegro, de Segunda RFEF, y el sábado en Zamudio (19.00 horas) al conjunto armero, de LaLiga Hypermotion (Segunda).

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Dos nuevos partidos que servirán a los futbolistas de Terzic para seguir acumulando kilómetros en las piernas y para plasmar sobre el césped frente a contrarios de mayor enjundia las nuevas ideas que trata de implantar el entrenador alemán cada día en Lezama.

En sus valoraciones el técnico de Menden se ha mostrado satisfecho de la evolución de su equipo en unos amistosos de los que no se pueden extraer demasiadas conclusiones, pero que sí han dejado buenas sensaciones a nivel individual de jugadores como Robert Navarro, autor de dos goles en cada partido, o de un Álvaro Djaló muy activo en ataque.

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Lo peor de las dos semanas de trabajo están siendo los problemas físicos que mantienen fuera del equipo a cuatro jugadores. Esta semana Dani Vivian y Maroan Sannadi, aquejados de respectivas lesiones muscular y de rodilla, se han sumado a la lista de bajas de la que ya formaban parte desde los primeros días de preparación Andoni Gorosabel y Nico Serrano, ambos por cuestiones musculares.

El plan de trabajo de la tercera semana de trabajo del Athletic, además de los amistosos frente a Sestao River y Eibar, contempla cuatro entrenamientos -lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 10.30 horas- antes de disfrutar el próximo domingo de jornada de descanso. EFE

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ibn/cmm