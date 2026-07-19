Devin Robinson se va del Casademont Zaragoza

Zaragoza, 19 jul (EFE).- El ala-pívot estadounidense Devin Robinson y el Casademont Zaragoza separan sus caminos tras finalizar su vinculación con el equipo, al que llegó en el verano de 2025 para reforzar el juego interior, según informó este domingo el club.

Durante la pasada temporada, Robinson fue uno de los jugadores más destacados y disputó 34 partidos de Liga Endesa con la camiseta rojilla, en los que registró unos promedios por encuentro de 14,5 puntos, 5,5 rebotes, 16,2 de valoración y casi 26 minutos.

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El Casademont agradeció al jugador su trabajo, compromiso y profesionalidad durante su etapa en Zaragoza y le ha deseado la mejor de las suertes, tanto en sus próximos retos profesionales como personales. EFE