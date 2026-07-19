Detenido un prófugo cuando iba en bici desnudo e insultando a la gente en Vilagarcía

Pontevedra, 19 jul (EFE).- La Policía Local de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) ha detenido a un prófugo de 55 años que estaba siendo buscado por no volver a la cárcel tras un permiso penitenciario cuando circulaba en bicicleta por la localidad gallega desnudo e insultando a la gente.

El arresto se produjo anoche en la Rúa Vilaboa, según ha informado este cuerpo policial.

Los agentes acudieron al lugar tras la alerta de varios ciudadanos, ya que este hombre, mientras iba en bicicleta y sin ropa, dedicaba improperios a las personas que paseaban por la zona.

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Tras recibir el aviso y localizar a este individuo, procedieron a su identificación.

Al comprobar sus datos, la Policía Local constató que el implicado, que es vecino de Vilagarcía y tiene numerosos antecedentes, tenía en vigor una orden de detención.

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Estaba siendo buscado porque, tras un permiso penitenciario, no había regresado a prisión. EFE

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