Detenido por agredir a su pareja en un campin de Guardamar (Alicante) y darse a la fuga

Guardamar del Segura (Alicante), 19 jul (EFE).- Un hombre de 25 años ha sido detenido tras agredir a su pareja sentimental en un campin de Guardamar del Segura (Alicante) y darse a la fuga en una furgoneta.
Según fuentes de la investigación, el suceso ocurrió en la tarde del pasado viernes y el hombre fue interceptado y arrestado poco después por la Policía Local de la vecina y cercana localidad de Santa Pola.
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La víctima fue atendida por los servicios médicos y poco después recibió el alta sanitaria tras no revestir gravedad las heridas, han indicado las mismas fuentes. EFE
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