Detenido por agredir a su pareja en un campin de Guardamar (Alicante) y darse a la fuga

Guardamar del Segura (Alicante), 19 jul (EFE).- Un hombre de 25 años ha sido detenido tras agredir a su pareja sentimental en un campin de Guardamar del Segura (Alicante) y darse a la fuga en una furgoneta.

Según fuentes de la investigación, el suceso ocurrió en la tarde del pasado viernes y el hombre fue interceptado y arrestado poco después por la Policía Local de la vecina y cercana localidad de Santa Pola.

PUBLICIDAD

La víctima fue atendida por los servicios médicos y poco después recibió el alta sanitaria tras no revestir gravedad las heridas, han indicado las mismas fuentes. EFE