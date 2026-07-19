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Controlado el incendio forestal declarado este viernes en Árchez (Málaga)

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Málaga, 19 jul (EFE).- Los efectivos del dispositivo del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) han dado por controlado el incendio forestal declarado este viernes en Árchez (Málaga).

Los efectivos trabajan ya en las labores de remate y liquidación del fuego con la participación de diez profesionales de tierra y una autobomba, según ha informado Infoca en X.

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La declaración de incendio controlado implica que todo el perímetro se encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin vegetación o con vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos calientes.

El fuego ya había sido estabilizado en la tarde de este viernes en Árchez (Málaga) y obligó a confinar durante más de cinco horas al pueblo vecino de Cómpeta. EFE

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