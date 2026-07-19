Castro se impone el Portugalete y da otro paso hacia el ascenso a la ARC 1

Bilbao, 19 jul (EFE).- La embarcación cántabra de Castro ha logrado la victoria en la XLIV Bandera Noble Villa de Portugalete, octava regata de la Liga ARC 2 de traineras disputada en la ría del Nervión, y ha dado otro paso hacia el ascenso a la ARC 1.

'La Marinera' ha superado en 12 segundos a los también cántabros de la 'Virgen del Carmen' de Camargo y en 57 segundos a Deusto B. Los anfitriones de la 'Jarrillera' de Portugalete han sido cuartos a 1.03 por delante de Mutriku, Laredo y Lutxana.

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Una vez disputadas ocho de las catorce citas puntuables la ARC 2 sigue encabezada por Castro, con 63 puntos, seguida de Camargo (57), Portugalete (46), Deusto B (39), Busturialdea (32), Mutriku (25), Laredo (17) y Lutxana (8). EFE

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