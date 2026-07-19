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Capdevila soluciona sus problemas con el visado y viaja, junto a Senna, a ver la final

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Madrid, 19 jul (EFE).- El exjugador Joan Capdevila, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, solucionó sus problemas con el ESTA (visado electrónico para entrar en Estados Unidos) y viaja a Nueva York junto a Marcos Senna, con quien ganó la Eurocopa de 2008, a presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Según la foto que publicó este domingo en X la Asociación Española de Deportistas Internacionales, el que fuera lateral izquierdo del Espanyol, Atlético de Madrid y Deportivo y Senna estaban a punto de abordar el avión que les llevará a Nueva York.

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Capdevila había pedido ayuda el viernes en las redes sociales para que le solucionaran el problema con la visa.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA", denunció en X el de Tàrrega (Lleida), que había aceptado la invitación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) a los integrantes de aquella plantilla que se proclamó campeona hace 16 años en Sudáfrica.

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"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol... Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", completa en X el exjugador español que inicia su nota con "Necesito ayuda Donald Trump", agregó hace dos días.

El caso se hizo tan conocido que el chef José Andrés, presidente de la ONG World Kitchen y toda una institución en Estados Unidos, pidió este sábado en las redes sociales que las autoridades del país ayudasen a su compatriota.

José Andrés interpeló directamente a Donald Trump, presidente estadounidense, Marco Rubio, secretario de Estado, y a la FIFA en su mensaje: "@realDonaldTrump, @marcorubio, @POTUS, @FIFAWorldCup. ¿Pueden ayudar a @capde11, un campeón del Mundo, a llegar a la Final, por favor? ¡Gracias!".

Según contó el viernes el propio futbolista en la Cadena Cope, el motivo de rechazo del ESTA para entrar en Estados Unidos se debe a que disputó un partido en Irán hace diez años.

Capdevila fue titular en el lateral izquierdo en la final de la Copa del Mundo de 2010, en la que España se impuso a los Países Bajos por 1-0, en Johanesburgo, con un tanto de Andrés Iniesta en la prórroga.

Capdevila y Senna, que nació en Sao Paulo (Brasil) y llevó a cabo la mayor parte de su carrera deportiva en el Villarreal, compartieron título en la selección que se impuso en la Eurocopa de 2008 a Alemania, en Viena, dirigida por Luis Aragonés.

España y Argentina disputarán la final del Mundial 2026 este domingo en el estadio MetLife Stadium de Nueva York. EFE

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