Bolaños cree que "no cabe otra" que la aplicación por completo de la ley de amnistía

Barcelona, 19 jul (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, considera que el Tribunal Supremo habría podido interpretar la ley de amnistía "de forma más acorde" a la misma norma y "a su espíritu", aunque cree que acabará aplicándose en su integridad: "No cabe otra".

Bolaños se ha mostrado convencido de que la ley se aplicará y que lo hará "lo antes posible", según afirma en una entrevista con La Vanguardia, en la que vislumbra que "se abrirá una nueva etapa en Cataluña de acuerdos entre diferentes".

PUBLICIDAD

"No cabe otra. A nadie se le puede pasar por la cabeza que un conflicto político acaba humillando o aplastando al de enfrente", ha subrayado.

A su juicio, "la ley es muy clara en letra y espíritu: se pretende amnistiar de los delitos a todos los protagonistas del proceso independentista, los que deseaban la independencia y los que se opusieron".

PUBLICIDAD

"Ha quedado clara la posición del Constitucional, que ha dictado más de veinte sentencias en respuesta a recursos avalando la ley. Y ha quedado clara la postura del Tribunal Europeo, que dice que la amnistía es una herramienta para superar tensiones políticas y sociales. No quiero aventurar qué puede pasar si no se aplica. Entiendo que se aplicará lo antes posible", ha insistido.

El ministro considera que el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a esta ley "es una victoria de Cataluña y de España".

PUBLICIDAD

Respecto al apoyo del Gobierno a la amnistía en el contexto político de esta última legislatura, cuando el Ejecutivo necesita los votos de Junts, Bolaño admite que "durante un tiempo se opinó sin haberlo estudiado en profundidad. Yo, el primero".

"Cuando la estudiamos vimos que era una herramienta lógica para superar el enfrentamiento porque de una vez se evitaban las causas penales de centenares de personas. No se hubiera podido garantizar la reconciliación con más de 400 personas entrando en prisión", ha subrayado.

PUBLICIDAD

Preguntado por la posibilidad de que Junts pueda llegar a aprobar los presupuestos del Estado si la amnistía se aplicara en otoño, ha asegurado que "harían bien Junts y otras fuerzas en sentarse a trabajar y que los ciudadanos vean que la política es útil".

Bolaños ha pedido a Junts que "forme parte de la mayoría" en la transformación de la justicia que está impulsando el Ejecutivo.

También ha defendido el proyecto de ley de Enjuiciamiento Criminal, al sostener que "las acusaciones populares hoy en España son un nido de ultras, haciendo una utilización espuria de una figura legal que no está para perseguir a personas por tener ideas progresistas".

PUBLICIDAD

Preguntado por si teme una imputación del presidente del Gobierno y del PSOE, ha rechazado esta posibilidad por completo: "No hay absolutamente nada para llevar a cabo tales acciones. El PSOE ha actuado con contundencia cuando ha tenido indicios sólidos de comportamientos irregulares sin prejuzgar nada". EFE