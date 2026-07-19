Bolaños afirma que el TS podría haber hecho una interpretación de la amnistía "más acorde a la ley"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que el Tribunal Supremo (TS) podría haber hecho una interpretación de la Ley de Amnistía "más acorde a la ley y al espíritu" de la norma por tal de que estuviera ya aplicada en su integridad.

"Mi interpretación de la decisión del Supremo de no aplicar la ley de amnistía es crítica. Su decisión fue discutida dentro del propio Supremo con votos particulares. La ley es muy clara en letra y espíritu", ha sostenido en una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recogida por Europa Press este domingo.

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Después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la amnistía el ministro cree que es "una victoria de Catalunya y de España" que hace que el conflicto regrese a la política de donde, dice, no debió salir.

Ha defendido que la amnistía es constitucional y conforme a los valores europeos, y ha añadido que se trataba de una herramienta lógica para superar el enfrentamiento: "No se hubiera podido garantizar la reconciliación con más de 400 personas entrando en prisión".

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Preguntado por cuando podría el TS aplicar esta ley ha apuntado que aspira a que se aplique con la mayor agilidad y cree que se hará "lo antes posible" después del posicionamiento del TJUE y el Tribunal Constitucional.

RELACIÓN CON JUNTS

Acerca de la relación entre el PSOE y Junts ha defendido que la sentencia del TJUE pone de manifiesto que trabajan para que se lleve a cabo todo lo pactado con Junts: "Lo que depende de terceros estamos trabajando duro para conseguirlo", ha expresado.

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Sobre un posible apoyo de Junts a los Presupuestos ha afirmado que harían bien, junto con otras fuerzas, en "sentarse a trabajar y que los ciudadanos vean que la política es útil".

En este sentido, también ha pedido a Junts formar "parte de la mayoría" y sumarse a la transformación de la justicia porque, dice, no se entendería otra cosa.

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'LAWFARE'

Preguntado por si cree que existe 'lawfare' en el sistema judicial ha señalado que se están viendo "muchas causas judiciales con un protagonismo indiscutible", pero cree que no se debe aplicar a todas la misma categorización y adjetivos.

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"Creo que hay resoluciones judiciales que uno no se explica. Tampoco podemos olvidar que hay una segunda presión sobre el sistema judicial. Hay ultraderechistas que se dedican cada día a interponer querellas contra progresistas solo por serlo y contra sus familiares", ha advertido, y considera que las acusaciones populares hacen una utilización espuria de esta figura legal.

CAUSAS JUDICIALES

Así, ha lamentado que en los casos que afectan a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la mujer del presidente, Begoña Gómez, hay resoluciones "muy discutibles".

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Sobre la causa que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha asegurado que está en una fase muy indiciaria: "El presidente Zapatero nos ha pedido tiempo para aclararlo todo y nos ha pedido confianza y se merece ambas cosas".

En referencia al 'caso Leire' ha afirmado que lo que se está conociendo es "un poco confuso" y que la justicia deberá determinar si existe algún delito, aunque descarta que esto afectara a las instituciones del Estado, y ha añadido que en el PSOE están tranquilos porque han actuado con contundencia frente a indicios de comportamientos irregulares.

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