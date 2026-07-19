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Azcón, aliviado por la evolución del incendio de Orés: "Es el primer día que respiramos"

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Zaragoza, 19 jul (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este domingo que el incendio declarado el miércoles en Orés (Zaragoza) y que ha afectado a 14.400 hectáreas, según las últimas estimaciones, "tiene una pinta distinta" y "ya no hay llama", por lo que ha señalado: "Hoy es el primer día que respiramos".

En declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado de Farasdués tras la reunión del Cecopi, Azcón ha señalado que ha tenido la oportunidad de sobrevolar la zona en helicóptero y ha observado que "se ven pocas columnas de humo".

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"Eso no quiere decir que vayamos a bajar la guardia", ha matizado el presidente, que ha enfatizado que en todos los sectores ha medios de distintas administraciones trabajando.

No obstante, se ha mostrado convencido de que los trabajos se encuentran "en el proceso de perimetrar ya el incendio".

En ese sentido, ha recordado que el número de hectáreas afectadas "apenas ha aumentado por la noche" y ha insistido: "Por primera vez en todos estos días, la verdad es que respiramos".

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Para la jornada de este domingo, ha indicado que, a pesar de la evolución mostrada, en las horas más críticas del día podría haber "algún rebrote", motivo por que sigue trabajando un dispositivo "muy numeroso".

De esta forma, ha considerado "evidente" que, si no se producen situaciones inesperadas, "la normalización del incendio va a ir evolucionando".

El director de extinción del fuego, Alfonso González, ha precisado que las hectáreas afectadas, según los últimos cálculos realizados vía satélite, son 14.400, por debajo de las estimaciones realizadas este sábado, que situaban esa cifra por encima de las 15.000.

Al respecto, ha explicado que los primeros perímetros a veces se calculan con las observaciones realizadas en helicóptero, que en ocasiones no son muy precisos, aunque ha recalcado que, en cualquier caso, el fuego habrá afectado a entre 14.000 y 15.000 hectáreas, lo que convierte a este incendio en "uno de los más grandes de Aragón".

Sin embargo, ha coincidido con Azcón en que la evolución es favorable: "Desde luego, lo que hemos visto es bastante alentador y positivo respecto a lo que teníamos en días anteriores".

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo aragonés ha asegurado que la consejera de Presidencia, Mar Vaquero, ya ha comenzado los trámites para que "desde el primer día" el Gobierno autonómico pueda "empezar a ayudar a todas aquellas personas que han sufrido afecciones", con medidas como la petición de que se declare el entorno como zona catastrófica.

"Toda esa tramitación que queremos hacer con la mayor agilidad posible se ha empezado durante el fin de semana y, por supuesto, a partir de mañana lunes continuará a la mayor velocidad posible", ha concluido. EFE

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