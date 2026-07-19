Autoridades y ediles nacionalistas reivindican la soberanía y derechos históricos vascos

San Sebastián, 19 jul (EFE).- Representantes institucionales nacionalistas, entre ellos ediles de unos 200 municipios, de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés han reivindicado este domingo en Bergara (Gipuzkoa) "los derechos históricos de los territorios vascos" y se han comprometido a "seguir proyectando los ámbitos de soberanía al presente y al futuro".

Esta reivindicación ha sido proclamada en el acto político-institucional celebrado este domingo en Bergara, organizado por la Diputación de Gipuzkoa y el Ayuntamiento de esta localidad del Alto Deba, para recordar el 150 aniversario de la abolición de los Fueros y el 50 de la creación del Movimiento de Alcaldes, según ha informado la institución foral en una nota.

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Actuaciones musicales y de danza, de la tradición cultural vasca, han acompañado los eventos, primero la procesión de autoridades, que ha discurrido con banderas de cada municipio y otros símbolos, desde la plaza San Martín hasta el parque de Usondo, donde ha tenido lugar un acto político con la intervención de la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el alcalde bergarés, Gorka Artola.

La conmemoración ha contado con la asistencia de representantes de las tres Juntas Generales y diputaciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, así como de los parlamentos y gobiernos de Euskadi y Navarra, además de alcaldes y concejales de unos 200 ayuntamientos de estos territorios y del País Vasco francés, en su mayoría del PNV y EH Bildu, aunque también había independientes y de plataformas municipales.

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Este evento viene precedido de una declaración conjunta difundida este pasado viernes por esas dos formaciones políticas en la que pedían "el reconocimiento político de la nación vasca" y "una nueva relación política entre Euskal Herria y el Estado español" basada "en la bilateralidad" y "el respeto mutuo".

En su intervención, la diputada general 'jeltzale' ha señalado que recordar "la injusta" pérdida de los fueros en 1876 y el nacimiento, cien años después, del Movimiento de Alcaldes en Bergara, al final de la dictadura franquista, supone "reafirmar el compromiso de seguir construyendo y defendiendo la casa común de la ciudadanía vasca".

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En este sentido, ha defendido "seguir trabajando con ahínco para sacar adelante a nuestro pueblo y a su gente tomando como base el desarrollo económico, la justicia social y la soberanía política".

"Queremos reivindicar -ha dicho- que nos corresponde a los territorios vascos el derecho a gobernarnos, así como el derecho a renovar y desarrollar permanentemente ese autogobierno".

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El alcalde Gorka Artola (EH Bildu) ha subrayado la necesidad de que Euskal Herria sea "libre" y la ciudadanía vasca "dueña de la palabra y la decisión", y por tanto con "mayor autogobierno y soberanía para organizar su futuro de acuerdo con la voluntad democrática" de su ciudadanía. EFE

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