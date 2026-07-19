171 migrantes han llegado este sábado a Baleares en siete pateras

Palma, 19 jul (EFE).- Un total de 171 migrantes han llegado este sábado a las Islas Baleares a bordo de siete pateras localizadas en Formentera, Cabrera y Mallorca, según el recuento final facilitado este domingo por la Delegación Gobierno.

La primera intervención se produjo a las 00:05 horas del sábado, cuando fueron interceptados 27 migrantes de origen subsahariano en la línea de costa de Cala Saona, en Formentera.

PUBLICIDAD

En el operativo participaron agentes de la Guardia Civil, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), los Bomberos de Formentera y Cruz Roja.

Posteriormente, a las 6:32 horas, la Guardia Civil localizó en tierra a otros 27 migrantes subsaharianos que habían llegado en patera a la zona de Cala Pi, en el municipio mallorquín de Llucmajor.

PUBLICIDAD

A las 8:20 horas alcanzaron la costa del Pilar de la Mola de Formentera otros 16 inmigrantes de origen magrebí.

Más tarde, a las 9:20 horas, el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo rescataron a 32 migrantes subsaharianos que navegaban en una embarcación al sur de Cabrera.

PUBLICIDAD

Además, a las 14:48 horas, ambos servicios auxiliaron en alta mar, a unas 40 millas al sur de Formentera, a 14 magrebíes.

Finalmente, a las 10:40 y a las 20:10 horas fueron salvados en plena mar 55 inmigrantes que navegaban en dos embarcaciones en aguas próximas a Cabrera.

PUBLICIDAD

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, se han registrado 182 llegadas de pateras con 3.470 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

PUBLICIDAD

1011536