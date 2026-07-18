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Verano de respiro para el marisqueo en Galicia, futuro descorazonador

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Paula Fernández

Poio (Pontevedra), 18 jul (EFE).- La subida del precio de la almeja por el verano y los turistas está dando un respiro al marisqueo en la ría de Pontevedra que no es suficiente para levantar el ánimo de cara al futuro, ya que solo uno de los bancos está funcionando bien tras los temporales de lluvia del invierno.

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Las playas de Lourido y Cabeceira, en Poio, se han convertido en su salvavidas y allí estuvieron el viernes unas 250 mariscadoras de las tres cofradías de Pontevedra para aprovechar el único banco que les permite coger la cuota máxima de almeja, seis kilos por mariscador.

"Se trabaja en un solo banco porque los otros quedaron muy tocados después de las inundaciones", explica a EFE la presidenta de la agrupación de a pie de la Cofradía de San Telmo, Raquel Gómez.

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Un día antes celebraron el Día del Carmen, patrona de la gente de mar, pero el mar no está produciendo lo que daba hace años.

A principios de semana constataron la escasez de almeja en Combarro y, aunque realizan limpiezas y siembran la poca semilla que queda, sienten que les falta tiempo.

"No vemos una salida tampoco para poder descansar este banco y regenerar el de Combarro", lamenta Gómez.

La presidenta y vicepatrona de la Cofradía de Raxó, Elena Padín, que también ha acudido a faenar en Lourido, alerta de que el banco de Combarro "no cría como criaba antes" y coincide en que las perspectivas "no son buenas".

Están estudiando los motivos de ese cambio en los bancos y habla de cambio climático y contaminación, "pero cuando vienen las lluvias no las puedes combatir".

Por ahora se resignan con lo que están ganando en verano gracias a los buenos precios que alcanza la almeja, unos 15 euros el kilo de japónica y entre 45 y 50 el de fina.

Con ello pueden ganar unos mil euros al mes; meses atrás no pasaban de los 500 o 600 euros y en algunos como febrero quedaron a cero porque no pudieron faenar por los temporales.

La situación dista mucho de la que tenían hace años, cuando se les permitía sacar el doble de almeja que ahora: "Antes era vivir y ahora es sostener", relata Pureza, mariscadora desde hace 33 años, antes de coger su rastrillo y meterse en el agua.

Todas coinciden en lo mismo: sin otro sueldo o trabajo o cualquier otro apoyo financiero, una familia ya no puede vivir del marisqueo.

En la ría de Pontevedra aún consiguen mariscar algo, pero en otras han parado la actividad después de los estragos causados por los temporales de lluvia del pasado invierno.

La Xunta puso en marcha un plan de recuperación de los bancos que remunera a los mariscadores por tareas de limpieza y regeneración con cerca de 700 euros al mes -a descontar el seguro- bajo la condición de parar la actividad extractiva, a la que se han acogido varias cofradías.

Las que podían seguir sacando algo de los bancos, como Pontevedra, han preferido seguir por considerar muy baja la remuneración de la Xunta.

Y las que no trabajan siguen esperando a que las eximan de las cuotas a la Seguridad Social que no han dejado de pagar estos meses pese a no tener ingresos, una medida defendida en todo el espectro político que sigue sin ser una realidad.

En abril, el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, dijo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que tenía "en sus manos" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprobase en el Congreso la exención de cuotas a las mariscadoras y esta semana el BNG anunció un acuerdo con el Gobierno central para exonerarlas de las mismas cuando no puedan recuperar su actividad económica. La Xunta, que lo solicitó en marzo, ha urgido al Ejecutivo a aplicarlo ya de forma inmediata.

A pie de playa, donde la mayoría son mujeres, piden soluciones y también que se las escuche: "Nos sentimos también invisibilizadas porque no nos dejan a las mujeres participar en las decisiones", sentencia Raquel Gómez. EFE

(foto) (vídeo)

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