La artista Madola asegura que utiliza la cerámica para hacer crítica social

Sergio Jiménez Foronda

Navarrete (La Rioja), 18 jul (EFE).- La artista Madola ha afirmado a EFE que utiliza la cerámica para hacer crítica social y buscar “un punto de inflexión y de razonamiento con ciertas personas que lo quieran entender”, aunque no cree que el arte sea suficiente para cambiar el mundo.

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Madola, nombre artístico de Maria Àngels Domingo (Barcelona, 1944), es la artista invitada en la XVIII Feria Nacional de Alfarería y Cerámica NACE, que se celebra en el municipio riojano de Navarrete, con unos 3.000 habitantes y una larga tradición alfarera, donde se exhiben algunas de sus obras en la exposición ‘Construyendo pensamientos con barro”.

Esta ceramista, miembro numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, ha indicado que sus piezas de cerámica en gran formato explican temas sociales, como la migración y la contaminación, bajo su punto de vista, aunque “no todo el mundo lo entiende igual”.

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“Yo lo explico y el que lo entienda bajo mi punto de vista puede avanzar un poco, pero no podemos pretender cambiar la sociedad con la cerámica”, ha señalado esta artista, para quien el arte “sí que puede hacer un poco de hincapié en una serie de circunstancias”.

Madola también forma parte de la Academia Internacional de Cerámica (AIC), con sede en Ginebra (Suiza), y del ‘Work-Craft Council’ de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ubicada en París (Francia); y en 2024 fue galardonada con el Premio Nacional de Artesanía por la Generalitat de Cataluña.

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La cerámica, ha proseguido esta creadora, “nunca son piezas decorativas, sino que las obras tienen que tener un lenguaje y una expresión, como en todo arte”, ya que si no lo tienen, “no sirven para nada ni tienen ningún interés”.

“Encuentro que, en estos momentos, tengo que explicar un poco lo que está pasando a mi alrededor y a mi sociedad" y "me parece que lo puedo explicar con la cerámica, pero yo no puedo decidir si todo el mundo lo entiende o no”, ha subrayado.

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Madola ha recordado que, al inicio de su carrera como ceramista, sentía la necesidad de explicar lo que le pasaba a ella, en lugar de lo que le pasaba a la sociedad, lo que cambió con los años, en concreto, a partir de 2000, junto a su “forma de ver la vida”.

“Me he dado cuenta de que quiero expresar temas como la migración y la contaminación porque es una crítica y una forma de razonar estas épocas que estamos pasando”, ha remarcado.

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Esta artista ha asegurado que, cuando va a crear una pieza, suele tener claro lo que quiere transmitir con ella y se “lanza con tranquilidad” a moldearla para adaptarla a un tema concreto.

En ocasiones, ha señalado, tarda años en crear una serie específica de figuras de cerámica; mientras que en otros casos tan solo requiere de unos meses para dar forma a las ideas que quiere proyectar.

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“La cerámica es la técnica que yo utilizo, que conozco y que tiene una cierta facilidad manual para hacer formas que, normalmente, son más difíciles de realizar con otros materiales”, ha apuntado.

Ha abogado por este material porque “la cerámica es barro blando que se puede modelar y que, técnicamente, permite hacer la idea que a uno le parece por complicada que sea”. EFE

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