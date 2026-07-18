El eclipse total del 18 de julio de 1860: invasión de científicos y las primeras fotos

Roberto Cubero

Vitoria, 18 jul (EFE).- La primera serie de fotografías de un eclipse total de sol la obtuvo en Rivabellosa (Álava) el 18 de julio de 1860 -hoy hace 166 años- el científico inglés Warren de la Rue, de una de las treinta expediciones de científicos de once países que llegaron a España para ver el eclipse.

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España fue el único lugar de Europa donde se pudo contemplar, lo que provocó el desembarco de científicos llegados hasta de Rusia y Estonia. Muchos de ellos acabaron en Álava, que fue entonces y será en el próximo eclipse del 12 de agosto uno de los mejores puntos de observación.

El cronista de Vitoria Iñaki Armentia Gómez de Segura ha recordado con EFE la aventura de De la Rue, que eligió para la observación el pueblo alavés de Rivabellosa, entonces de 476 habitantes.

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Muestra del nivel de la expedición inglesa es que llegaron 60 científicos comandados por el astrónomo real George Biddell Airy, a bordo del 'Himalaya', uno de los buques principales de la Armada británica.

Arribaron al puerto de Bilbao el 9 de julio, donde les recibió el ingeniero inglés Charles Vignoles, que construía el ferrocarril de Tudela a la capital vizcaína. Su consejo fue decisivo, ya que querían ir a Santander, pero Vignoles le avisó de que en la capital cántabra podía haber nieblas marinas, y les recomendó optar por Álava, por donde se repartieron.

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Tras diez horas de viaje en diligencia, De la Rue y varios científicos ingleses más se instalaron en una posada propiedad del alcalde de Rivabellosa, y montaron sus instrumentos en una era que les cedió un vecino sin cobrarles nada a cambio.

De la Rue señala en sus escritos que el pueblo alavés fue una buena elección: "La localidad, al estar delimitada por un hermoso panorama formado por la lejana cordillera de los Pirineos, estaba bien situada para observar el efecto del eclipse sobre el paisaje".

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El día 14, para comprobar el funcionamiento del equipo, se obtuvo la que se considera la primera fotografía solar realizada en España.

De la Rue, que era químico, había inventado un aparato, que llamó 'fotoheliógrafo de Kew', el primero del mundo para fotografiar objetos celestes, y usaba colodión para el revelado. Hoy este telescopio adaptado se conserva en el museo de la ciencia de Londres.

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Con todo listo para el día del eclipse, los días anteriores fueron de angustia: estaba nublado. El 18 de julio también amaneció lleno de nubes, pero al mediodía aclaró y el cielo quedó azul, limpio.

El eclipse comenzó a las 13:36, para asombro de los doscientos vecinos que se concentraron alrededor de los científicos y a los que hubo que mandar callar, porque De la Rue usaba un cronómetro para controlar las fotos y necesitaba silencio para apuntar los datos.

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El eclipse terminó a las 15:58, con el punto medio a las 14:50, y el eclipse total duró tres minutos y quince segundos.

Con el fotoheliógrafo, De la Rue sacó más de cuarenta fotografías. Las más importantes, las dos logradas en el momento del eclipse total, que permitieron certificar que las protuberancias solares eran un efecto propio del astro.

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Hasta entonces se dudaba de si las protuberancias eran ilusiones ópticas por un reflejo de la luna. De la Rue envió a Londres un telegrama: "Éxito completo. He obtenido dos fotografías de las protuberancias rojas que demuestran que pertenecen al sol".

Como pasará el 12 de agosto, los animales se volvieron un poco locos con la oscuridad: volaron murciélagos, y las abejas del parque vitoriano de La Florida dejaron sus colmenas y se metieron en el cercano instituto, en el edificio que hoy es el Parlamento Vasco.

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Los científicos ingleses no fueron los únicos que llegaron a Álava: hubo franceses, alemanes, daneses, rusos y hasta uno, Mädler, llegado desde Tartu (Estonia) tras recorrer Europa en carruaje.

Mädler y varios más observaron el eclipse desde el cerro de Santa Lucía, en Vitoria. En el sitio, en 1891, se instaló un monolito para recordar su visita, que dejó huella: el barrio se llama Los Astrónomos. EFE

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