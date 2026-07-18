El argentino Maestro Puch le da triunfo al Puebla sobre el Juárez FC

Ciudad Juárez (México), 17 jul (EFE).- El argentino Ignacio Maestro Puch convirtió un gol para darle hoy al Puebla una victoria por 0-1 sobre el Juárez FC, en el debut de ambos cuadros en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el minuto 11, el sudamericano aceptó un servicio de Alberto Herrera para asegurar la victoria del cuadro visitante que sufrió por momentos, sobre todo después de jugar con un hombre menos por la expulsión, en el 64, del centrocampista Iker Moreno.

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Puebla aguantó los ataques del rival, incapaz de sacar provecho de tener un hombre de más.

Antes, el campeón Cruz Azul derrotó al San Luis y Atlas al León, ambos por margen de 2-3.

Jeremy Márquez, dos veces; y el uruguayo Gabriel Fernández, una, le dieron el triunfo a los Azules que fueron de menos a más y se adueñaron del partido en la última media hora. Por San Luis anotaron el francés Sebastien Salles-Lamonge y el español Rafael Llorente.

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Atlas derrotó al León, que jugó 48 minutos con un hombre de menos por la expulsión del colombiano Diber Cambindo.

El caboverdiano Duk, Alfonso González y Aldo Rocha anotaron por el Atlas, en tanto por León convirtieron Cambindo y Jordi Cortizo.

La primera jornada del Apertura empezó este jueves cuando el Tijuana venció por 3-1 al Tigres UANL y Necaxa aventajó por 2-1 al Atlante.

El marroquí Mourad El Guezouani, nacionalizado español, convirtió dos goles y Ramiro Árciga, uno, para darle a los Xolos de Tijuana una victoria en su cancha.

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Necaxa dirigido por el entrenador uruguayo Martín Varini derrotó al Atlante, que regresó a la Primera división después de 12 años.

Eugenio Pizzuto le dio ventaja a los Potros de Hierro y el cuadro de casa le dio la vuelta al marcador con dianas del argentino Julián Carranza y de Miguel Pedrosa.

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La primera fecha del Apertura terminará mañana con los encuentros Pumas UNAM-Pachuca, Monterrey-Santos Laguna, Guadalajara-Toluca y Querétaro-América.EFE

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