Espana agencias

El argentino Maestro Puch le da triunfo al Puebla sobre el Juárez FC

Guardar
Google icon

Ciudad Juárez (México), 17 jul (EFE).- El argentino Ignacio Maestro Puch convirtió un gol para darle hoy al Puebla una victoria por 0-1 sobre el Juárez FC, en el debut de ambos cuadros en el torneo Apertura del fútbol mexicano.

En el minuto 11, el sudamericano aceptó un servicio de Alberto Herrera para asegurar la victoria del cuadro visitante que sufrió por momentos, sobre todo después de jugar con un hombre menos por la expulsión, en el 64, del centrocampista Iker Moreno.

PUBLICIDAD

Puebla aguantó los ataques del rival, incapaz de sacar provecho de tener un hombre de más.

Antes, el campeón Cruz Azul derrotó al San Luis y Atlas al León, ambos por margen de 2-3.

Jeremy Márquez, dos veces; y el uruguayo Gabriel Fernández, una, le dieron el triunfo a los Azules que fueron de menos a más y se adueñaron del partido en la última media hora. Por San Luis anotaron el francés Sebastien Salles-Lamonge y el español Rafael Llorente.

PUBLICIDAD

Atlas derrotó al León, que jugó 48 minutos con un hombre de menos por la expulsión del colombiano Diber Cambindo.

El caboverdiano Duk, Alfonso González y Aldo Rocha anotaron por el Atlas, en tanto por León convirtieron Cambindo y Jordi Cortizo.

La primera jornada del Apertura empezó este jueves cuando el Tijuana venció por 3-1 al Tigres UANL y Necaxa aventajó por 2-1 al Atlante.

El marroquí Mourad El Guezouani, nacionalizado español, convirtió dos goles y Ramiro Árciga, uno, para darle a los Xolos de Tijuana una victoria en su cancha.

Necaxa dirigido por el entrenador uruguayo Martín Varini derrotó al Atlante, que regresó a la Primera división después de 12 años.

Eugenio Pizzuto le dio ventaja a los Potros de Hierro y el cuadro de casa le dio la vuelta al marcador con dianas del argentino Julián Carranza y de Miguel Pedrosa.

La primera fecha del Apertura terminará mañana con los encuentros Pumas UNAM-Pachuca, Monterrey-Santos Laguna, Guadalajara-Toluca y Querétaro-América.EFE

(fotos)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses España 18 de julio: reserva de agua bajó -1,80 %

La reserva de agua en el país bajó en un -1,80 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Embalses España 18 de julio: reserva de agua bajó -1,80 %

España: el pronóstico del tiempo para Zaragoza este 18 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: el pronóstico del tiempo para Zaragoza este 18 de julio

Pronóstico del clima en Valencia para este 18 de julio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del clima en Valencia para este 18 de julio

David Llamas, panadero: “Tirar el pan duro es perder dinero; si se pone chicloso, le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico”

Una hogaza dura puede servir para preparar recetas de aprovechamiento, como salmorejo o migas, pero también hay trucos para revivirlo y disfrutarlo durante más tiempo

David Llamas, panadero: “Tirar el pan duro es perder dinero; si se pone chicloso, le das un toque de horno y vuelve a estar magnífico”

Gafas agotadas y personas que aún desconocen el evento: España se acerca al eclipse del 12 de agosto con la población dividida

Mientras que en Zaragoza o Burgos las gafas “vuelan”, en otras ciudades todavía hay gente que ignora que en nuestro país podrá verse el trío de eclipses

Gafas agotadas y personas que aún desconocen el evento: España se acerca al eclipse del 12 de agosto con la población dividida
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal