Vocales de la JEC creen que debe actuar contra el aumento del censo por la 'ley de nietos'

Madrid, 17 jul (EFE).- Cinco de los trece vocales de la Junta Electoral Central (JEC) han emitido un voto particular contra el acuerdo de este jueves sobre la aplicación de la llamada 'ley de nietos' en el que aseguran que este órgano sí es competente para poner fin a un incremento del censo "formidable e irreversible" que contraviene la norma.

"No solamente tenemos la competencia o la facultad de actuar, sino también la obligación de impedir que se amplíe el censo 'contra legem'", aseguran en su escrito.

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La JEC solicitó este jueves a la Oficina del Censo un informe completo sobre la aplicación de la 'ley de nietos' y el voto por correo de residentes ausentes y señaló que no podía acordar la no admisión del voto por correo desde el exterior porque excedía a sus competencias. EFE