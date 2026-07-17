Espana agencias

Una juez de Gran Canaria ordena al futbolista Sergio Araujo alejarse de su exmujer e hija

Guardar
Google icon

Las Palmas de Gran Canaria, 17 jul (EFE).- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha prohibido al futbolista argentino Sergio Araujo acercarse a menos de 500 metros de su exmujer y la hija de ambos, tras haber sido denunciado por varios delitos de violencia machista y ocupación de una vivienda familiar.

El exdelantero de la UD Las Palmas, que ahora milita en el Cerro Porteño de la Primera División de Paraguay, tampoco podrá ponerse en contacto con la denunciante ni aproximarse a su lugar de trabajo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

PUBLICIDAD

En el ámbito civil, el juzgado atribuye provisionalmente la guarda y custodia de la hija menor a la madre, manteniendo el ejercicio conjunto de la patria potestad hasta que se dicte resolución en el correspondiente procedimiento de familia. Asimismo, mantiene el régimen de alimentos previamente establecido.

La magistrada también ordena el desalojo de la vivienda familiar de la capital grancanaria por parte de las personas que la ocupaban (familiares y personas de confianza del futbolista), disponiendo la entrega de las llaves y la restitución del inmueble a la denunciante y a su hija, con el apoyo de la Policía en caso de ser necesario.

PUBLICIDAD

El auto que contiene estas medidas se fundamenta en las diligencias practicadas hasta el momento, entre ellas declaraciones testificales e informes policiales que, según recoge la resolución, apuntan a que la vivienda constituía el domicilio habitual de la denunciante y su hija antes de la ocupación objeto de investigación.

El procedimiento continúa en fase de instrucción y las medidas adoptadas tienen carácter cautelar, sin prejuzgar el resultado final del proceso judicial ni la responsabilidad penal de las personas investigadas, precisa el TSJC. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lamine Yamal disfruta de Nueva York junto a su madre y su novia, Inés García: de tiendas de lujo y Times Square a comer perritos calientes

Sheila Ebana, madre del futbolista, ha compartido el día de turismo en familia antes de la final del Mundial 2026

Lamine Yamal disfruta de Nueva York junto a su madre y su novia, Inés García: de tiendas de lujo y Times Square a comer perritos calientes

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

El informe sobre el Estado de Derecho de 2026 de la Comisión Europea advierte al Gobierno que las “buenas intenciones” no bastan con las reformas clave paralizadas

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La unidad de la Guardia Civil acredita que Servinabar 2000 SL figuró como único comprador en el contrato de arras de un inmueble en el centro de la capital que el exnúmero tres del PSOE y su mujer visitaron en al menos dos ocasiones

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Trabajo ordena la inscripción y publicación del acuerdo colectivo de las grandes cadenas de moda, que unificará por primera vez las condiciones laborales del sector en toda España

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Roban el coche de 100.000 euros de Kiko Rivera y publica la matrícula para que le ayuden a encontrarlo: “Detrás hay esfuerzo y horas de trabajo”

El vehículo cuyo robo ha denunciado el hijo de Isabel Pantoja es un Audi Q7 3.0 TDI de 231 CV, gris y con etiqueta ECO

Roban el coche de 100.000 euros de Kiko Rivera y publica la matrícula para que le ayuden a encontrarlo: “Detrás hay esfuerzo y horas de trabajo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

ECONOMÍA

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

El precio de los coches nuevos puede subir en España: una nueva normativa europea obligatoria hará que los vehículos cuesten entre 400 y 800 euros más

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”