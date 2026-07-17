Uli Jon Roth, exguitarrista de Scorpions, incluye al Piorno Rock en su gira mundial

Granada, 17 jul (EFE).- Uli Jon Roth, considerado uno de los guitarristas más influyentes de la historia del rock y miembro de la etapa más legendaria de Scorpions, protagonizará el cartel del XIX Festival Piorno Rock, que se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en Pinos Puente (Granada).

Su actuación formará parte de la gira conmemorativa del 50 aniversario del histórico álbum Virgin Killer, una de las obras más influyentes del hard rock, y es su única actuación confirmada en el sur de España, han informado la organización y el Ayuntamiento de Pinos Puente.

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Organizado por Secret Of Steel S.L., Piorno Rock se caracteriza por la diversidad de estilos en un festival que busca reunir a leyendas del rock junto a algunas de las bandas más destacadas del panorama internacional.

El programa de esta edición también incluye a Skanners, referente del heavy metal italiano, que actuará por primera vez en España tras más de cuatro décadas de trayectoria.

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El festival contará también con la presencia de Ñu, una de las bandas más emblemáticas del rock español, que ofrecerá en Piorno Rock su única actuación en Andalucía durante esta gira.

El cartel internacional se completa con los griegos Suicidal Angels, uno de los grandes referentes del thrash metal mundial; los portugueses Corpus Christii, referentes del black metal, y los neerlandeses Cryptosis, una de las bandas con mayor proyección del metal contemporáneo, además de Hunger.

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La concejala de Fiestas, Cristina Martínez, ha subrayado que, a lo largo de tres décadas, el festival se ha convertido en una de las grandes señas de identidad cultural de Pinos Puente y en una cita generacional, "donde padres e hijos comparten la misma pasión por el rock y el metal".

El festival se celebrará por primera vez durante dos jornadas, una decisión motivada por el crecimiento del cartel y la incorporación de artistas internacionales de primer nivel.

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El talento local estará representado este año por la banda EzTAKzo, encargada de inaugurar el festival.

La organización espera la llegada de más de 3.000 aficionados procedentes de distintos puntos de España y el extranjero. EFE