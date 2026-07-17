Torres pide responsabilidades a Feijóo por augurar un "varapalo" de la UE a la amnistía

Las Palmas de Gran Canaria, 17 jul (EFE).- El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que asuma responsabilidades políticas después de que el Tribunal de Justicia la UE haya respaldado la Ley de Amnistía y no haya descalificado al Gobierno, como él auguró.

En declaraciones a los periodistas, Torres ha recordado que el líder de los populares aseguró que la Justicia europea "daría un varapalo al Gobierno de España", cuando lo ha hecho es, a su juicio, "dárselo al PP por votar en contra, por llevarla al Tribunal Constitucional y por atacar de una manera desmesurada la Ley de Amnistía".

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"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es absolutamente tajante", ha asegurado Torres, pues la Ley de Amnistía, "además de ser constitucional, es un mecanismo legislativo que tiene toda su lógica si acaba en la reconciliación y la mejor convivencia de los países, de los territorios y en este caso de los españoles".

El ministro ha argumentado que la España actual "en nada se parece a la que había en el año 2017 (durante el 'procés' independentista en Cataluña), fragmentada y rota, donde unos españoles miraban a otros diciendo que no querían que estuviésemos juntos, incluso a la inversa, con referéndum ilegales", ha señalado el ministro.

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"Hoy eso no existe y eso ha sido un triunfo de la democracia, del poder legislativo y de la valentía del Gobierno", ha dicho Torres.

El ministro se ha referido también a la polémica suscitada por la representación institucional en los actos del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid y ha considerado que "sería bueno que pudiéramos restituir la normalidad institucional, y podamos estar y ser invitados a los actos que la presidenta (Isabel Díaz Ayuso) organiza en la Comunidad de Madrid el resto de las instituciones".

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Y también, ha continuado, que pueda acudir "por ejemplo" el delegado del Gobierno en Madrid o el Gobierno de España, "a quienes no se invita institucionalmente, cuando eso es una falta importante de respeto institucional".

A juicio de Torres, es preciso "volver a los cauces de la convivencia normalizada y no de la permanente bronca y el disenso en cualquier cuestión que se plantee". EFE

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