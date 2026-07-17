Sumar impulsa una iniciativa en el Congreso que pide a Marruecos liberar presos saharauis

Madrid, 17 jul (EFE).- El grupo parlamentario Sumar en el Congreso ha presentado una proposición no de ley para instar al Gobierno a que pida la liberación "inmediata e incondicional" del activista en huelga de hambre Naama Asfari y del "conjunto de presos políticos" saharahuis.

El texto, registrado este jueves, busca también el impulso de iniciativas diplomáticas que promuevan el respeto a los estándares internacionales aplicables a la situación que "padecen" estos presos y con la vista puesta en poner fin a las medidas de "aislamiento, dispersión, hostigamientos y malos tratos, restricciones de visitas y negligencia médica" que sufren.

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Además, desde Sumar reclaman al Ejecutivo que exija atención médica "independiente y especializada" para el activista Asfari, así como el acceso del Comité Internacional de Cruz Roja y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a la prisión donde permanece recluido.

A estas demandas se suma también la solicitud de intervención urgente de Naciones Unidas para que la relatora especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards pueda visitar sin restricciones los centros penitenciarios donde permanecen encarcelados el resto de presos saharauis.

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Según el portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, Marruecos estaría incurriendo en un "patrón continuado de represión sistemática" contra la población saharaui y, en particular, contra quienes defienden "de forma pacífica el derecho de autodeterminación", ha afirmado en un comunicado. EFE