Sting clausura este sábado Icónica Santalucía Sevilla Fest tras mes y medio de conciertos

Sevilla, 17 jul (EFE).- El británico Sting clausura este sábado la edición de 2026 de Icónica Santalucía Sevilla Fest tras un mes y medio de conciertos en la Plaza de España que han reunido a Aitana, Lola Índigo, Lenny Kravitz, Romeo Santos, Marilyn Manson, Juan Luis Guerra, Jamiroquai o The Prodigy.

La cita, han explicado desde la organización del festival, pondrá "el broche de oro" a la edición de este año con su gira STING 3.0 World Tour, acompañado por el guitarrista Dominic Miller y el batería Chris Maas, y supone el primer concierto que Sting ofrece en Sevilla.

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El ex de Police hará un repaso de su carrera y canciones más conocidas así como "tesoros" menos famosos de su pasado revisados "bajo el prisma urgente, potente y preciso de un trío eléctrico", han detallado desde la organización.

Hasta el ecuador del festival, que empezó a primeros de junio, habían asistido a los conciertos casi 350.000 personas, lo que pone al Icónica a la cabeza de las citas musicales de España, con especial atención al público local, ya que el 75 % de los asistentes ha sido sevillanos, según los organizadores. EFE

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