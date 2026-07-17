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Publican el mayor mapa tridimensional de galaxias en vacíos cósmicos, más de 200

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Granada, 17 jul (EFE).- El proyecto internacional CAVITY ha publicado el mayor mapa tridimensional de galaxias en los vacíos cósmicos, un catálogo con datos de 200 galaxias lejanas que se ha desarrollado a partir de observaciones realizadas en Calar Alta.

El equipo de investigación, que lidera la Universidad de Granada (UGR), ha puesto a disposición de la comunidad internacional su segundo gran lanzamiento de datos (DR2), el mayor conjunto homogéneo de observaciones tridimensionales obtenido hasta la fecha sobre galaxias que habitan en los vacíos cósmicos.

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Este nuevo catálogo técnico ofrece 200 cubos de datos que constituyen un laboratorio excepcional para responder a una de las grandes preguntas de la ciencia actual: comprender cómo evoluciona una galaxia cuando la influencia de su entorno es mínima.

La UGR ha explicado que los datos indican que las galaxias situadas en los vacíos cósmicos evolucionan a un ritmo mucho más lento que aquellas que están rodeadas de miles de vecinas en regiones densas.

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Al estar aisladas, forman estrellas durante más tiempo, contienen poblaciones estelares más jóvenes y muestran una composición química diferente.

"Esperamos que este segundo lanzamiento de datos impulse descubrimientos que vayan mucho más allá de los objetivos originales de CAVITY y consolide el proyecto como un legado científico abierto para toda la comunidad astronómica", ha añadido la catedrática de la UGR e investigadora principal del proyecto, Isabel Pérez.

Las observaciones se han realizado de forma exhaustiva desde 2021 utilizando el telescopio de 3,5 metros del Observatorio de Calar Alto (Almería).

Gracias al espectrógrafo PMAS/PPAK, el equipo no solo toma una fotografía fija, sino que registra simultáneamente un espectro en cada punto de la galaxia gracias a un tecnología de vanguardia que genera un mapa tridimensional con información sobre el movimiento del gas y las estrellas, su composición química, la formación estelar y la historia evolutiva de cada sistema.

De las 300 galaxias analizadas por el proyecto desde sus inicios, las 200 que presentan los estándares de calidad más altos forman parte de esta entrega pública, tras superar un estricto proceso de observación y análisis de datos por parte del equipo de Calar Alto y de los investigadores del proyecto CAVITY.

CAVITY cuenta con la participación de investigadores vinculados a una veintena de instituciones internacionales y todos los datos compartidos son de acceso libre y gratuito para nuevos estudios sobre la evolución de las galaxias y la estructura a gran escala del Universo. EFE

mro/fs/cc

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