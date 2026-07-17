María Villanueva, líder en el Campeonato de España en Navarra a falta de una jornada

Redacción Deportes, 17 jul (EFE).- La guipuzcoana María Villanueva encabeza este viernes el Campeonato de España de Profesionales Femenino de golf, tras la segunda jornada disputada en el Castillo de Gorraiz (Navarra), después de entregar una tarjeta de 69 golpes (-3), sumando un total de -8.

La guipuzcoana dio un paso más en la competición, arrancó con dos birdies consecutivos en el hoyo 2 y 3, logró situarse con siete golpes bajo par y se consolidó al frente de la clasificación en busca de su primer triunfo profesional.

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"He jugado muy bien durante gran parte del día, especialmente en la segunda vuelta. Es una pena el doble bogey del último hoyo, pero estoy contenta con cómo estoy jugando", dijo Villanueva, según ha informado el Santander Golf Tour en un comunicado.

Aunque dos 'bogeys', en los hoyos 4 y 8, la frenaron por un momento, la golfista mantuvo la calma y logró cerrar la primera vuelta con un nuevo birdie en el hoyo 9, alcanzando así, los siete golpes bajo par.

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En la segunda mitad del recorrido volvió a recuperar su mejor juego. Con birdies en los hoyos 10, 13 y 15, ganó ventaja ante sus perseguidoras, y con un nuevo acierto en el 17, aumentó la distancia hasta los cuatro golpes cuando solo quedaba un hoyo por disputarse.

La cántabra Harang Lee, hizo la mejor vuelta del día, sumando 67 golpes (-5), y ascendiendo a la segunda posición, lo que le permite luchar por el título, la catalana Paz Marfá, es otra de las opciones a alzarse con el título, terminó la vuelta con 68 golpes (-4) y consigue los seis golpes bajo par.

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La tricampeona, Luna Sobrón, se enfrentó a una primera vuelta complicada, situación que revirtió en la segunda vuelta, consiguiendo un cinco bajo par.

A falta de 18 hoyo, la ventaja de Villanueva sobre Harang Lee y Paz Marfá, es de dos golpes, ambas en segunda posición con un total de -6, en cuarta posición se encuentra Luna Sobrón con -4, aún con posibilidades de convertirse en la primera jugadora en ganar cuatro títulos de campeona de España.

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La jornada decisiva será este sábado a las 8:30 CET, en ella se decidirá quién es la sucesora de Ana Peláez, campeona de España en 2025. EFE