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Los SandGames dejarán cinco millones de euros en Almería

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Inés Gutiérrez González

Redacción Deportes, 17 jul (EFE).- La empresa Arena Sports & Events invirtió más de dos millones de euros en la construcción de un complejo deportivo formado por dos estadios de arena, que acogerán, en febrero de 2027, la primera edición de los SandGames. La organización prevé que este nuevo evento internacional genere un impacto económico superior a los cinco millones de euros para la provincia de Almería.

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El proyecto, que ha necesitado más de cinco años de desarrollo, nace con el objetivo de convertirse en un activo económico para la urbanización de El Toyo, a tan sólo 13 kilómetros de Almería, con capacidad para generar ingresos por patrocinio, ticketing, hospitalidad, contenidos y experiencias, además del beneficio indirecto sobre el alojamiento, la restauración, movilidad, comercio y servicios locales, además de un referente a nivel internacional en los deportes de arena.

Los SandGames reunirán en una misma programación las modalidades de fútbol, voleibol, balonmano, tenis y rugby, todas en formato playa.

Al frente del proyecto están Raúl Madrid, director ejecutivo de Arena Sport & Events, y Rafa Pascual, exjugador de voleibol español, director de operaciones del proyecto SandGames.

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"SandGames no parte de un calendario de competiciones. Detrás hay años de desarrollo, pruebas, conocimiento técnico, inversión y coordinación entre agentes muy diferentes", explicó Pascual a EFE.

La primera edición de SandGames se celebrará en dos estadios de arena ubicados en la urbanización de El Toyo. El primero contará con una superficie superior a los 3.000 metros cuadrados mientras que el segundo superará los 1.200.

"Hemos construido una propiedad internacional que genera actividad, oportunidades y conocimiento, con un compromiso real con la sostenibilidad y con los criterios ambientales, sociales y de buen gobierno", afirmó Madrid.

Las instalaciones permitirán celebrar competiciones simultáneas y entrenamientos, además disponer de espacios específicos para deportistas, medios de comunicación, patrocinadores, hospitalidad y público.

Una vez que finalicen los juegos de arena, la infraestructura permanecerá en Almería como un espacio deportivo de uso permanente, abierto tanto a nuevas competiciones como a actividades dirigidas a la ciudadanía.

El objetivo de la inversión, según los organizadores, es que no se limite a un evento temporal, sino que deje un espacio deportivo operativo durante todo el año y posicionar a Almería y a España como un referente de los juegos de arena.

La sociedad estima que esta primera edición generará un impacto económico y mediático superior a los cinco millones de euros gracias al gasto asociado a la organización, el alojamiento, la restauración, la movilidad, la contratación de proveedores y la proyección de las competiciones.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Comité Olímpico Español (COE) y el apoyo institucional del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía. En el ámbito deportivo participan la Real Federación Española de Fútbol, la Real Federación Española de Voleibol, la Real Federación Española de Balonmano, la Real Federación Española de Tenis y la Federación Española de Rugby. EFE

(foto)

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