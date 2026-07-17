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Lamine Yamal y Pedro Porro entrenan con el grupo

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Whippany (Nueva Jersey, EE.UU.), 17 jul (EFE).- Lamine Yamal y Pedro Porro entrenaron este viernes junto al resto de sus compañeros, un día después de haberse ejercitado al margen, en la primera sesión de España previa a la final del Mundial ante Argentina del 19 de julio.

Ambos acabaron con molestias musculares las semifinales ante Francia (0-2) y el jueves no se entrenaron al mismo ritmo que sus compañeros para evitar riesgos.

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Por ello, se mantiene la previsión respecto a los dos futbolistas. Sin alarmas. Salvo contratiempos, estarán disponibles para el partido en el que España intentará ganar su segunda estrella de campeona del mundo, tras la primera conseguida en Sudáfrica 2010.

Entrenamiento este viernes, a puerta cerrada, en el que Luis de la Fuente pudo contar con todos sus futbolistas para preparar la final contra Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y que contó con mejores condiciones climáticas.

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La calidad del aire en gran parte de la región de los Grandes Lagos, hasta New England y el Medio Atlántico, que empeoró debido a los incendios forestales que azotan Canadá con picos “insalubres” durante la jornada del jueves, redujo estos el viernes y, aunque aún sufren los efectos, son menores.

Evolución que confirmó la tranquilidad de FIFA respecto al partido, y que mejorará tanto sábado como domingo, día de partido, por las lluvias que se prevén en Nueva York y Nueva Jersey. EFE

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