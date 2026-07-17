La sub´20 de rugby homenajean en cada ensayo a un compañero que tiene leucemia

Madrid, 17 jul (EFE).- Los jugadores de la selección de rugby sub'20 dedican durante el Mundial de la categoría, en Australia, cada ensayo a Antonio López, "Moto", jugador del CAR Sevilla que se recupera de una leucemia tras un trasplante de médula.

Desde el hospital, López sigue todos los partidos de la selección y no deja de enviar mensajes de ánimo al equipo durante el torneo, donde ganaron frente a Uruguay 57- 6 y perdieron contra la selecciones de Fiyi, Francia y Australia por 29-26, 57-32 y 20-22, respectivamente .

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Según informa la Federación Española de Rugby (RFER), ese "apoyo ha creado un vínculo muy especial entre el joven jugador y Los Leones M20 y como muestra de agradecimiento, la selección ha querido dedicarle cada uno de sus ensayos.

Además también le han enviado unas emotivas palabras de fuerza y cariño a través de un vídeo. "Un gesto sencillo que refleja la iniciativa refleja los valores del rugby: compañerismo, solidaridad y apoyo a quienes más lo necesitan", según la RFER.

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Con ese gesto, los internacionales españoles le recuerdan que no está solo y que cada punto conseguido también lleva su nombre. "Una muestra de cercanía que simboliza los valores que identifican al rugby: el compañerismo, la solidaridad y el compromiso con quienes forman parte de esta gran familia", afirma la RFER.EFE.