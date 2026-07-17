Espana agencias

La directora de la Guardia Civil llega a la Audiencia Nacional a declarar en el caso Leire

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jul (EFE).- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha llegado a la Audiencia Nacional a las 9:46 horas por segundo día consecutivo para ser interrogada como imputada en el caso Leire después de que el juez Santiago Pedraz aplazara su interrogatorio para esta mañana.

El juez tomó esta decisión después de que González acudiera a la Audiencia Nacional a declarar junto a su número dos, el DAO el cuerpo, Manuel Llamas, porque la comparecencia de éste se prolongó dos horas y media.

PUBLICIDAD

Al igual que hiciera ayer, Mercedes González ha acudido a la Audiencia Nacional en un coche oficial que la ha dejado a los pies de las escaleras de acceso a la puerta de autoridades.

La directora de la Guardia Civil, vestida con pantalón blanco y una chaqueta color rosa pálido, se ha bajado del vehículo y ha subido rápidamente las escaleras de entrar sin girarse hacia los periodistas y cámaras de televisión que aguardaban frente a las puertas de la Audiencia Nacional, a diferencia de lo que hizo ayer.

PUBLICIDAD

La declaración como imputada de González coincidirá este viernes con la de su número dos en el Senado, donde ha sido llamado a comparecer a petición del PP para aclarar la apertura de expedientes a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez y que ha llevado a la imputación de ambos en el caso Leire.

Mercedes González ya compareció ante esta misma cámara por estos hechos el pasado 16 de junio, cuando reconoció haber tenido tres encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, si bien matizó que fueron para tomar café y hablar de asuntos banales.

En su interrogatorio ante Pedraz, el DAO de la Guardia Civil ha negado haber presionado a mandos de la UCO para interferir en investigaciones que afectan a miembros del Gobierno y haber ordenado "ponerse de perfil" en la causa en la que se investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tal y como aseguró el exjefe de la UCO, Rafael Yuste ante los agentes que le tomaron declaración el pasado 27 de mayo.

El juez y la Fiscalía atribuyen a González y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por presuntas presiones a los investigadores de estas causas, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad y de la relación que mantenía Mercedes González con Leire Díez por vía telefónica, además de esos tres encuentros acreditados.

La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil". EFE

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los psicólogos coinciden: las personas nacidas en la década de los 80 son las últimas en prestar atención y no hacer ‘phubbing’

Los expertos destacan que las generaciones anteriores aprendieron a gestionar la capacidad de atención y las relaciones personales sin depender de las pantallas

Los psicólogos coinciden: las personas nacidas en la década de los 80 son las últimas en prestar atención y no hacer ‘phubbing’

El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas

Ayer la Guardia Civil detuvo a un hombre como sospechoso de provocar el fuego, después de que varios vecinos alertasen de que estaba huyendo de las inmediaciones

El incendio en Lozoyuela (Madrid) continúa sin control: más de 700 hectáreas afectadas, un pueblo confinado y dos carreteras cortadas

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Se elevan a siete los pueblos evacuados por el incendio en La Mierla (Guadalajara): las llamas llegan al núcleo del Parque Natural

Entre los desalojados se encuentran 47 niños de un campamento de Umbralejo

Se elevan a siete los pueblos evacuados por el incendio en La Mierla (Guadalajara): las llamas llegan al núcleo del Parque Natural

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

ECONOMÍA

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

DEPORTES

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella