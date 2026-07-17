La directora de la Guardia Civil llega a la Audiencia Nacional a declarar en el caso Leire

Madrid, 17 jul (EFE).- La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha llegado a la Audiencia Nacional a las 9:46 horas por segundo día consecutivo para ser interrogada como imputada en el caso Leire después de que el juez Santiago Pedraz aplazara su interrogatorio para esta mañana.

El juez tomó esta decisión después de que González acudiera a la Audiencia Nacional a declarar junto a su número dos, el DAO el cuerpo, Manuel Llamas, porque la comparecencia de éste se prolongó dos horas y media.

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Al igual que hiciera ayer, Mercedes González ha acudido a la Audiencia Nacional en un coche oficial que la ha dejado a los pies de las escaleras de acceso a la puerta de autoridades.

La directora de la Guardia Civil, vestida con pantalón blanco y una chaqueta color rosa pálido, se ha bajado del vehículo y ha subido rápidamente las escaleras de entrar sin girarse hacia los periodistas y cámaras de televisión que aguardaban frente a las puertas de la Audiencia Nacional, a diferencia de lo que hizo ayer.

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La declaración como imputada de González coincidirá este viernes con la de su número dos en el Senado, donde ha sido llamado a comparecer a petición del PP para aclarar la apertura de expedientes a los miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez y que ha llevado a la imputación de ambos en el caso Leire.

Mercedes González ya compareció ante esta misma cámara por estos hechos el pasado 16 de junio, cuando reconoció haber tenido tres encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez, si bien matizó que fueron para tomar café y hablar de asuntos banales.

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En su interrogatorio ante Pedraz, el DAO de la Guardia Civil ha negado haber presionado a mandos de la UCO para interferir en investigaciones que afectan a miembros del Gobierno y haber ordenado "ponerse de perfil" en la causa en la que se investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, tal y como aseguró el exjefe de la UCO, Rafael Yuste ante los agentes que le tomaron declaración el pasado 27 de mayo.

El juez y la Fiscalía atribuyen a González y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia por presuntas presiones a los investigadores de estas causas, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de ambos en el objetivo de desacreditar a esta unidad y de la relación que mantenía Mercedes González con Leire Díez por vía telefónica, además de esos tres encuentros acreditados.

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La Fiscalía apunta a tres informaciones reservadas que se abrieron a la UCO por presuntas filtraciones y "en todos los casos en torno a la figura de la Presidencia del Gobierno o sus familiares" por orden del DAO "o, en su caso, la directora general de la Guardia Civil". EFE

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