La central francesa Lisa Lecouls, nuevo refuerzo del CV Melilla

Melilla, 17 jul (EFE).- La central francesa Lisa Leoculs se convirtió en el nuevo refuerzo del Club Voleibol Melilla, equipo de la Liga Iberdrola, para la temporada 2026-27, tal y como ha anunciado este viernes la entidad.

La jugadora, natural de Rennes y procedente del Rennes Étudiants Club, tiene 28 años, mide 1.81 metros y reforzará la plantilla que dirige Alberto Rodríguez Guerra.

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Lecouls ha desarrollado toda su carrera deportiva en Francia, donde comenzó su formación en el VB Nantes antes de defender las camisetas del Volley-Ball Stade Laurentin y del Saint-Dié-des-Vosges Volley-Ball, y en las dos últimas temporadas ha militado en el Rennes Étudiants Club.

El club melillense destaca que la nueva central sobresale "por su capacidad para dominar el juego en la red, su eficacia en el bloqueo y su rapidez en las acciones ofensivas por el centro".

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Además, asegura que posee "una buena lectura del juego, intensidad defensiva, rapidez en los desplazamientos y una gran capacidad para ejecutar ataques de primer tiempo", características que le permitirán "aportar seguridad en el bloqueo, solidez defensiva y nuevas alternativas ofensivas". EFE

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