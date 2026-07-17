Junqueras (ERC) cree que el TS hará "todo lo posible" para no aplicar la Ley de Amnistía

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha expresado este jueves que el Tribunal Supremo (TS) hará "todo lo posible" para no aplicar la Ley de Amnistía tras el aval de este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha pedido conformar grandes mayorías democráticas en el Estado no solo para defender la amnistía.

"Utilizan todas las herramientas que tienen a su alcance. Se aprobó una reforma del Código Penal, los delitos desaparecieron y en cambio el Tribunal Supremo mantuvo su sentencia. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

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Aún así, ha señalado que el tribunal tiene "cada vez menos margen" con cada pronunciamiento de la justicia europea.

Sobre el hecho de que el TJUE recoja que la ley contribuye a la reconciliación, Junqueras ha afirmado que la reconciliación es la democracia: "Nosotros somos demócratas, y los demócratas estamos reconciliados con todos. No necesito reconciliarme con nadie que defienda como yo la democracia".

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Preguntado por si ha hablado con el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que intenta "hablar siempre" que puede y que este jueves intercambió algunos mensajes con dirigentes posconvergentes.

PSOE Y MAYORÍAS

Se ha mostrado seguro de que en el PSOE son conscientes que la que considera persecución que se aplicó al independentismo ahora "en buena medida" se les aplica al PSOE: "Y que cuando nos la aplicaban a nosotros, ellos aplaudían, y ahora que se les aplica a ellos, pues no les hace tanta gracia".

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También ha instado a los socialistas a buscar grandes mayorías democráticas o el partido será "barrido" por PP y Vox.

ESTÁ EN MADRID ESTE VIERNES

Junqueras, que se ha desplazado a Madrid este viernes y que tiene según afirma diversas reuniones, ha manifestado que parte de su trabajo es intentar que el PSOE, Sumar y Junts, entre otros grupos, formen parte de una misma mayoría para aprobar el nuevo modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

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Preguntado por si se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no lo ha confirmado.