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Investigan a una persona por un incendio junto a Adamuz (Córdoba) que quemó 5 hectáreas

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Córdoba, 17 jul (EFE).- La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, tras el fuego registrado en mayo en el paraje Cañada del Madroñal, en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que quemó cinco hectáreas.

La Guardia Civil ha explicado que la investigación desarrollada por el SEPRONA de Montoro ha permitido determinar que el incendio se originó durante una quema de restos de poda y plásticos realizada en un bidón metálico, sin contar su responsable con la preceptiva autorización administrativa para el uso del fuego en zona de influencia forestal.

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Las pesquisas realizadas permitieron comprobar que, tras efectuar la quema, el investigado abandonó el lugar sin asegurarse de la completa extinción del fuego, circunstancia que favoreció la propagación de las llamas.

La inspección ocular practicada en el lugar del incendio, junto con el análisis de las evidencias obtenidas, el material gráfico recogido y las manifestaciones de los testigos, permitió determinar el punto de inicio del fuego y reconstruir su evolución, concluyendo que la proyección de pavesas favoreció la propagación del incendio.

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Como consecuencia del siniestro resultaron carbonizadas aproximadamente cinco hectáreas de terreno y se generó un grave riesgo para la masa forestal protegida de la Sierrezuela de Adamuz, un espacio natural de especial valor ecológico.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba. Asimismo, la Guardia Civil ha dado cuenta de las correspondientes infracciones administrativas a la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía para la tramitación del oportuno expediente sancionador. EFE

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