Espana agencias

Hallan restos de 6 personas en una posible fosa común de la Guerra Civil en Cáceres

Guardar
Google icon

Cáceres, 17 jul (EFE).- Arqueólogos que trabajan en la búsqueda de una fosa común de la Guerra Civil vinculada a la Batalla de Villamesías (Cáceres) han localizado restos de al menos seis personas en el cementerio de esta localidad de la comarca de Trujillo, ha informado la Diputación provincial en un comunicado.

Un hallazgo que consideran compatible con las víctimas de los enfrentamientos y la represión registrados el 2 de agosto de 1936 y que sitúa "muy cerca" la localización de la fosa buscada durante décadas.

PUBLICIDAD

Los trabajos, impulsados por la Diputación de Cáceres dentro de un proyecto de recuperación de la memoria democrática, han consistido hasta el momento en la realización de siete sondeos arqueológicos, uno de los cuales ha permitido localizar restos humanos dispuestos de forma incompatible con un enterramiento ordinario.

Las codirectoras de la intervención, Ana María Rabazo y Laura Gutiérrez, han explicado durante una visita al yacimiento que los cuerpos aparecen en distintas orientaciones, “algunos boca abajo y superpuestos entre sí”, además de conservar vestimenta correspondiente a la época, circunstancias que consideran indicios "muy relevantes" de que podrían corresponder a personas asesinadas en agosto de 1936.

PUBLICIDAD

Según ambas arqueólogas, existe una probabilidad cercana al 80 por ciento de que el hallazgo corresponda a la fosa común cuya existencia han señalado durante generaciones los vecinos de Villamesías y cuya ubicación coincide con el lugar donde permanece instalada una placa en memoria de quienes murieron "por la libertad y la democracia".

La excavación no ha podido continuar en profundidad porque los restos se prolongan bajo la actual línea de nichos del cementerio, por lo que cualquier nueva intervención requerirá un proyecto específico y la correspondiente autorización administrativa para actuar en esa zona.

Durante la visita, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha comprometido el respaldo económico para dar continuidad a la investigación y ha emplazado al Ayuntamiento de Villamesías a impulsar los trámites necesarios para desarrollar una segunda fase de las excavaciones.

Los trabajos, ejecutados por la empresa FOTEX S.L., constituyen la primera fase de un proyecto financiado con 100.000 euros por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, de los que 50.000 euros se destinan a las actuaciones previstas en Villamesías y otros 50.000 a una futura intervención en el municipio cacereño de Almoharín, cuya ejecución comenzará una vez concluya esta primera fase. EFE

evp/cgr/jlg

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

El informe sobre el Estado de Derecho de 2026 de la Comisión Europea advierte al Gobierno que las “buenas intenciones” no bastan con las reformas clave paralizadas

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La unidad de la Guardia Civil acredita que Servinabar 2000 SL figuró como único comprador en el contrato de arras de un inmueble en el centro de la capital que el exnúmero tres del PSOE y su mujer visitaron en al menos dos ocasiones

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Trabajo ordena la inscripción y publicación del acuerdo colectivo de las grandes cadenas de moda, que unificará por primera vez las condiciones laborales del sector en toda España

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Roban el coche de 100.000 euros de Kiko Rivera y publica la matrícula para que le ayuden a encontrarlo: “Detrás hay esfuerzo y horas de trabajo”

El vehículo cuyo robo ha denunciado el hijo de Isabel Pantoja es un Audi Q7 3.0 TDI de 231 CV, gris y con etiqueta ECO

Roban el coche de 100.000 euros de Kiko Rivera y publica la matrícula para que le ayuden a encontrarlo: “Detrás hay esfuerzo y horas de trabajo”

La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000

España y Argentina se disputarán el título en Nueva Jersey con las localidades más caras de la historia de los mundiales, en medio de las críticas por un modelo de precios que aleja a los aficionados

La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

La UCO concluye que Santos Cerdán recibió más de 300.000 euros de Servinabar y que tenía “numeroso dinero en metálico” cuando Ábalos era ministro

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

ECONOMÍA

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

La FIFA pone a la venta las últimas entradas de la final del Mundial: cuestan desde 7.000 a 50.000 € y la reventa alcanza los 90.000

Se dispara la producción de cerveza antes de la final del Mundial entre España y Argentina

El precio de los coches nuevos puede subir en España: una nueva normativa europea obligatoria hará que los vehículos cuesten entre 400 y 800 euros más

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”