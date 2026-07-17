El rey recibirá este martes a Moreno en la Zarzuela tras ser reelegido presidente andaluz

Sevilla, 17 jul (EFE).- El rey Felipe VI recibirá el próximo martes 21 de julio en audiencia al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras haber sido investido en su cargo en el Parlamento autonómico surgido de las elecciones regionales del 17 de mayo.

La audiencia del rey a Moreno está prevista para las 11.30 horas en el Palacio de la Zarzuela y forma parte de los encuentros que mantiene el monarca con los presidentes que son elegidos en sus respectivos territorios, informa la Casa Real en su agenda de actos semanal.

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Juanma Moreno tomó posesión en el cargo el día 5 de julio para un tercer mandato como presidente de la Junta de Andalucía después de haber sido investido por la Cámara con los votos del PP y de Vox, formaciones que alcanzaron un acuerdo de gobierno en Andalucía. EFE