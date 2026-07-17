El PSOE pide conmemorar el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza

Madrid, 17 jul (EFE).- El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso una proposición no de ley para conmemorar el próximo octubre el 150 aniversario de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) mediante el impulso de un programa de actividades culturales, la reedición de su primer boletín y el reconocimiento del "Lyceum Club Femenino".

La ILE fue fundada en Madrid en 1876 por Francisco Giner de los Ríos y otros catedráticos que defendían la libertad de cátedra frente a los dogmas oficiales impuestos en la época, y en su boletín colaboraron importantes figuras del pensamiento y la cultura universal como Darwin, Ramón y Cajal, Unamuno, Tolstoi, Pérez Galdós o Emilia Pardo Bazán.

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Fue una de las instituciones que más contribuyó a la renovación educativa, científica y cultural de la España contemporánea y se convirtió en un referente de la modernización pedagógica del país, recuerdan los socialistas en su iniciativa.

Según una nota de prensa del grupo parlamentario socialista, con esta proposición no de ley se busca reconocer y poner en valor la ILE, conmemorar el 150 aniversario de su creación, reeditar el primer boletín de la ILE publicado en marzo de 1877 e impulsar el conocimiento y la difusión del legado del Lyceum Club Femenino español.

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Los socialistas defienden la necesidad de recordar a la Institución Libre de Enseñanza por la influencia que desempeñó en la renovación educativa, científica y cultural de España, y el papel de las mujeres en este movimiento mediante iniciativas como la Residencia de Señoritas y el Lyceum Club Femenino. EFE